Sangue latino

00:00 · 14.06.2017

Anitta planejou muito bem o lançamento de sua música em espanhol, estrategicamente criada para esse novo momento Lançado em janeiro, o clipe de "Despacito" já teve dois bilhões de visualizações em todo o mundo

Há 20 semanas entre os hits mais tocados no mundo e há quatro no topo americano, "Despacito", de Luis Fonsi, deu novo fôlego à música latina, que não assumia as mesmas lideranças desde "Macarena", em 1996.

A faixa chegou ao topo das paradas de 59 países e só foi desbancada no Brasil, na última semana, por "Paradinha", o primeiro hit cantado por Anitta em espanhol.

Ambas trazem melodias pegajosas, refrões de fácil assimilação e clipes que traduzem o espírito da canção. "Quando falamos em "Despacito", não falamos só de música, mas de audiovisual, ela já nasceu com um clipe bem definido", diz Paulo Lima, presidente da sucursal brasileira da Universal, gravadora de Luis Fonsi. O clipe já teve 2 bilhões de visualizações desde que foi lançado, em janeiro, e é o mais assistido no YouTube e na Vevo, com cerca de 15 milhões de visualizações por dia.

À reportagem, Fonsi diz ainda não saber o porquê de tanto sucesso. "Há sempre esse fator surpresa que ninguém nunca saberá, quando você acha que tem um hit as pessoas podem não se conectar, ou vice-versa, às vezes você tem uma canção de que você não está muito certo e de repente vira um hit", afirma.

Com quase 20 anos de carreira, o porto-riquenho diz achar difícil conectar pessoas a músicas que elas não entendem as letras. "Tem que ser mais do que o idioma e acho que é isso que eu tive a sorte de fazer com 'Despacito'. Não acontece com frequência".

Fonsi, que compôs o hit com Erika Ender, panamenha filha de uma brasileira, teve outro truque nas mangas. Contrariando a praxe do reggaeton, que há anos embala com letras explicitamente vulgares, ele procurou uma letra que pudesse ser cantada "por um garoto ou um senhor de idade", facilitando a veiculação em rádios, por exemplo.

Em 2015, Claudia Leitte lançou em espanhol "Corazón" com o porto-riquenho Daddy Yankee

Paradinha

Se para Fonsi o sucesso foi a princípio acidental, Anitta diz ter planejado estrategicamente o lançamento, munindo-se de pronúncia sem sotaque forte, coreografia divertida e data de lançamento a tempo do verão europeu.

Seu clipe de "Paradinha" bateu o recorde de estreia no YouTube no Brasil - lançado há uma semana já conta com 30 milhões de visualizações.

Antes disso, a carioca emplacou três canções no top 10 do Spotify - com "Paradinha", "Sua Cara" e "Switch", da australiana Iggy Azalea. Com o último, Anitta foi parar no programa americano "The Tonight Show", de Jimmy Fallon e sua participação viralizou nas redes sociais.

Streaming

Paulo Lima evidencia a consolidação do streaming como o principal fator que alavancou a alta da música latina, pois homogeneíza o que as pessoas escutam na internet.

Segundo a Pesquisa Pró Música Brasil, realizada pela Nielsen e divulgada em maio, é a primeira vez que a modalidade de consumo musical responde por pelo menos 50% do mercado fonográfico.

"O espanhol hoje é a terceira língua no mundo, só o fato de explorar a música nos países que falam esse idioma você já tem um destaque", diz. "Hoje a música tornou-se global", conclui.

Melodia

Em dezembro de 2015, Claudia Leitte lançava a canção em espanhol "Corazón", em que dividia o microfone com o porto-riquenho Daddy Yankee (do hit "Gasolina"), o mesmo que canta "Despacito" com Luis Fonsi.

Começava ali, de fato, o início da carreira internacional da cantora fluminense, agenciada fora do país por Jay Brown e sua Roc Nation, empresa que cuida de Rihanna, Shakira e Kanye West, entre outros.

Desde então criou-se uma expectativa pelo álbum internacional de Claudia Leitte, que tenta trilhar esse caminho fora do país antes mesmo de Anitta.

As duas, aliás, se encontraram recentemente em Los Angeles e postaram fotos. "Falamos de música, das coisas no Brasil e muitas besteiras", afirmou Claudia à reportagem.

Sobre o trabalho nos EUA - ela mora em Los Angeles há três anos-, ela disse estar "ralando muito". "Está sendo uma experiência incrível e que está me dando um disco mais livre, mais bonito. Chego a ficar emocionada".

Carreira internacional

Para Claudia Leitte, existe uma cobrança por parte da imprensa e até dos fãs pelo fato de eu trabalhar fora do país. "É como um bebê, tem suas etapas. Minha carreira no Brasil não começou da noite pro dia. Há maturação. Lá não importa quem eu sou aqui. Não posso saltar a fila porque sou Claudia Leitte no Brasil. Esse tempo lá fora me fez ser uma pessoa paciente".

A cantora ainda avalia que Não existe tempo certo, nem música certa. "As coisas acontecem. A gente viu o sucesso de "Despacito". Também aconteceu com "Ai, Se Eu Te Pego", que tinha um ritmo frenético, cantada em português e rodou o mundo", diz

Sobre a música do momento ela defende que música é melodia. "Harmonia, letra, bateria você constrói em cima da melodia. Hoje, a galera na indústria da música pop dá uma 'loopada' em melodia. Sempre tem background, tchururu debaixo da música. "Despacito" tem melodia que fica na cabeça. Lembra do "Gangnam Style"? Não precisa saber a letra, fica com a melodia".

Claudia ainda fala da sua forma de trabalho. "Tenho música em inglês e espanhol e em português. A onda é lançar single a single, mas tenho a coisa tradicional de lançar álbuns. O produtor de Bruno Mars me elogiou por fazer o disco com tempo - Mars leva dois anos. O novo disco vai vir quando estiver pronto".

Reggaeton

No último andar de um hotel de luxo paulistano Maluma, 23, fala da sua história. "Minha mãe e minha irmã me criaram, e por isso as mulheres são o fator principal, a inspiração para minhas canções". Atualmente, ele é o furacão colombiano do reggaeton que ganhou o mundo cantando que está apaixonado por "quatro babys", todas submissas, loucas por ele e insaciáveis na cama. A canção enlouqueceu de raiva quem viu nos versos certa violência machista, mas encheu sua agenda de shows.

Maluma, no caso, é ao mesmo tempo o cafajeste pegador, um devorador de mocinhas com seu sorriso e jogo de cintura demolidores, e o romântico confesso, açucarado como uma telenovela mexicana. No Brasil, esse rapaz que críticos musicais da Argentina à Espanha chamam de novo Ricky Martin, novo Enrique Iglesias ou até de Justin Timberlake latino, vem conquistando o público na condição de acessório exótico de sertanejos como Lucas Lucco e da funkeira Anitta, com quem gravou o hit "Sim ou Não".

Não, Maluma não é um nome que está na ponta de língua de todos no país, mas no resto do mundo hispânico seus mais de 25 milhões de seguidores no Instagram parecem fazer sim com a cabeça a cada rebolado desse músico. "Sempre houve dificuldade para os músicos latinos criarem uma conexão com o público brasileiro. Mas quero mudar essa história", diz.

Perfil - Luis Fonsi

O cantor, compositor e ator, Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, nasceu em San Juan, em Porto Rico, no dia 15 de abril de 1978.

Além de cantar, tocar piano e guitarra, gravou o primeiro disco em 1998 intitulado "Comenzaré". De lá para cá foram mais sete - "Eterno", "Amor Secreto", "Abrazae la vida", "Paso a paso", "Palbras del silencio", "Terra firme" e "8", até chegar ao "Despacito". Em 2014, venceu o Grammy Latino.

Este ano, a música "Despacito" se tornou a primeira música latina a ocupar o primeiro lugar em todas as paradas mundiais desde "Macarena", em 1996.

*Com informações da agência Folhapress