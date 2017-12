Sana Fest: festival nerd

00:00 · 15.12.2017

Grupos de K-pop e concurso de cosplay também são atrações esperadas pelo público

Com uma programação extensa para agradar os públicos geek, gamer e otaku, o Sana Fest acontece de sexta (15) a domingo (17) no Centro de Eventos do Ceará. O evento, que já virou tradição, auxilia no fomento do consumo da cultura oriental e se tornou o maior encontro desse ramo no Nordeste, reunindo música, jogos, animes e o mundo da internet.

Essa é a terceira edição que acontece em 2017, já que os organizadores estão testando novas datas. Comumente realizado nos meses de janeiro e julho, o adiamento para dezembro veio pela maior facilidade de encontrar artistas internacionais disponíveis nesse período, como afirma Igor Lucena, diretor geral.

"Além de agradar a todos os tipos de público, a ideia também é tornar um local de compras de presentes para o Natal", explica.

Atrações

Há 17 anos em atividade e sempre tentando trazer as melhores atrações tanto nacionais quanto internacionais, o Sana busca agradar a todos os públicos. "Uma coisa que a gente sempre pauta nesse evento, é que a gente tem que agradar a todos os tipos de público, sem segmentar, não só atrações para crianças só para ou adultos", afirma Igor.

Nesta edição, apresenta o dublador Guilherme Briggs. Com um extenso currículo, ele já emprestou sua voz a personagens como: Buzz Lightyear, dos filmes Toy Story, Optimus Prime, da franquia Transformers e Superman, em Liga da Justiça.

Ainda no hall dos dubladores, Miriam Ficher também integra a programação. Conhecida por ser a voz em português de Bellatrix Lestrange nos filmes de Harry Potter, de Jane em Tarzan e de Velma Dinkley em Scooby-Doo.

Para os fãs de música, haverá a apresentação do grupo japonês Juice=Juice. Formado por sete garotas, que são destaque do "Hello! Project", a equipe já ganhou o prêmio "Melhor revelação do ano" do Japan Record Awards.

Além das japonesas, a banda porto-alegrense The Kira Justice também está confirmada, apresentando não só temas de animes, mas também músicas autorais e inspiradas nesse universo.

Guilherme Briggs, Miriam Ficher e Takumi Tsuitsui

Entrando no universo das internet, quem marca presença são os YouTubers Júlio Cocielo e RezendeEvil. Cocielo ficou conhecido por seus engraçados vlogs sobre seu cotidiano no Canal Canalha. Já Pedro Afonso, mais conhecido como RezendeEvil, atraiu mais de 13 milhões de inscritos em seu canal, apresentando o jogo Minecraft.

Para fechar com a programação internacional, o ator e dublê japonês Takumi Tsutsui sobe ao palco do evento. Uma outra novidade para o público é uma exposição interativa da série de TV "The Walking Dead".

Com o aumento do consumo da cultura oriental, o Sana se consagrou e tem tentado inovar com as atrações. "O Sana, a partir desse ano, vai fazer parte da International Otaku Expo Association, que tem como objetivo promover um intercâmbio entre esses eventos. Nós queremos colocar o Sana num patamar internacional", ressalta o diretor geral. O grande número de público não engana e reforça: a cultura oriental não se restringe mais aos dias do Sana.

Programação

Sana

Dia 15

13h - Youtuber Rezende Evil no Palco Art & Fest

14h - Palestra - "Desafios de Empreender com Games no Nordeste" no Palco Arena Games

18h - Demonstração de jogos indies produzidos no Ceará no Palco Arena Games

Dia 16

12h15 - Painel Sirius e os Black: Explorando o Pottermore na Sala Temática de Harry Potter

14h - Dubladores Guilherme Briggs e Miriam Ficher no Palco Art & Fest

16h - Desfile de Cosplay no Palco Art & Fest

17h - Final do Campeonato de League of Legends no Palco Arena Games

18h30 - Show banda The Kira Justice no Palco Art & Fest

Dia 17

12h - Roda de conversa - Por que ser Grifinória? na Sala Temática de Harry Potter

13h30 - Youtuber Júlio Cocielo no Palco Art & Fest

14h30 - Ator e dublê japonês Takumi Tsutsui no Palco Art & Fest

15h30 - Campeonato World Cosplay Summit no Palco Art & Fest

17h - Aula prática de poções de Harry Potter na Sala Temática de Harry Potter

18h30 - Show grupo Juice no Palco Art & Fest