00:00 · 19.01.2017 por Sérgio Ripardo - Repórter

Novo filme de Didi traz mensagem de defesa dos animais com um circo livre de jaulas

Quando trocou o Ceará pelo Rio, em 1964, Renato Aragão tinha um único foco: trabalhar na indústria do cinema. "A TV era apenas um meio de sobrevivência", diz nosso Charles Chaplin de Sobral, em entrevista ao Zoeira.

Nesta quinta-feira, o humorista vivo mais importante do País estreia seu filme de número 50, confundindo-se com a história dos grandes sucessos nacionais de bilheteria em cinco décadas, em um setor dominado por Hollywood.

Nos anos 80, filas quilométricas circulavam o Cine São Luiz, na Praça do Ferreira, para ver, nas férias, um filme do eterno Didi Mocó Sonrisal Colesterol Novalgina Mufumbo.

"Os Saltimbancos Trapalhões -Rumo a Hollywood", que entra agora em cartaz, traz o personagem Didi na missão de salvar o Grande Circo Sumatra da crise financeira causada pela lei que proíbe a participação de animais.

"O filme nasceu da ideia de uma peça de teatro. Eu nunca tinha feito teatro. Foi um risco, mas foi um sucesso. Aí o João Daniel me disse que a peça poderia virar um filme", conta Renato, citando João Daniel Tikhomiroff, diretor da nova história dos "Saltibancos Trapalhões".

Em 1981, Renato lançou o filme "Os Saltimbancos Trapalhões", também ambientado em um circo, com adaptação de Chico Buarque, e Lucinha Lins cantando um dos trechos mais famosos do musical, a canção "História de uma Gata", dos versos "Nós, gatos, já nascemos pobres, porém, já nascemos livres".

Proteção animal

No novo filme, ele defende a renovação do circo tradicional, com uma mensagem de proteção aos animais. Renato cita como modelo o Cirque du Soleil, que dispensa bichos em seus espetáculos.

"Os animais têm de viver em seu habitat natural, não podem ficar presos em jaulas como uma escravidão, nem no circo, nem no zoológico", prega o artista cearense.

No enredo do novo longa, Didi é apoiado na luta contra os maus-tratos dos animais pelo amigo Dedé Santana. A atriz Letícia Colin interpreta Karina, outra aliada dos dois trapalhões. Eles decidem criar um novo espetáculo com artistas imitando animais.

Igual aos filmes anteriores, o musical é recheado de astros da TV no elenco, como Alinne Moraes, Maria Clara Gueiros, Rafael Vitti, Dan Stulbach e outros.

Livian Aragão, filha de Renato, também atua no filme. "Sou pai coruja", diz Renato, adiantando que, após "Malhação", ela fará uma novela. "Livian nunca quis fazer humor. Ela sempre quis ser uma atriz dramática".

Preconceito

Sobre sua terra, o humorista diz que visita o Ceará duas vezes por ano e reencontra os colegas da faculdade de Direito da UFC (turma 1961). "Sinto falta da minha terra".

Ele afirma que o preconceito com o Ceará diminuiu nas últimas décadas. "Já globalizou. O cearense, o nordestino já tomou conta de muita coisa, da música, do teatro, da TV, da política, da agricultura. Não existe mais preconceito como antes", avalia.

Renato afirma que sofreu muito preconceito por ser humorista cearense, mas que as novas gerações o adoram e respeitam seu trabalho.

Ele já tem planos para lançar o filme de número 51 no verão de 2018. Cogita também voltar a fazer teatro. "Penso em sossegar, mas os projetos aparecem", diz.

O humorista conta ainda que evita rever filmes do passado, pois se emociona com imagens dos saudosos trapalhões Mussum e Zacarias. "É difícil ver os filmes devido à perda dos amigos, às lembranças", lamenta.

Ele confirma que a Globo planeja relançar "Os Trapalhões" com novo elenco, no meio do ano.

"Recebo como uma homenagem", diz.