Sábado propício ao lazer

00:00 · 14.01.2017

Nosso satélite, a Lua, em sua fase cheia, está em Leão, signo do fogo no qual facilita as festas e atividades de lazer e nos convida a curtir a vida no que ela tem de melhor. A necessidade que a gente tem de se exercitar e agitar fisicamente está acentuada e a prática de esportes está em alta. A Lua em Leão harmoniza-se com Urano, Júpiter e Saturno e possibilita que nosso lado inventivo se manifeste intensamente. Esses astros também estimulam nossa criatividade natural e fazem com que tenhamos êxito em nossas iniciativas. Como Marte tensiona Saturno, é importante que a gente evite atitudes confusas e supere certa tendência para a precipitação e o escapismo. Convém relaxarmos ao máximo, conservarmos a calma em todas as situações e atuarmos com a máxima diplomacia nos assuntos do coração. Deve­­­­­­mos reservar uma parte do nosso tempo para descansar e restaurar plenamente nossas energias físicas e emocionais.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Você não tem do que se queixar, pois a Lua em Leão, sua casa da alegria e da paixão, faz com que este sábado seja agradável e estimulante para você. Sua vitalidade e capacidade criativa tendem a aumentar sensivelmente, assim como sua autoconfiança. DICA: os encontros sentimentais serão muitíssimo gratificantes.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

A passagem da Lua por seu signo de concepção melhora bastante as relações domésticas. Isso porque ajuda você a conversar mais francamente com os seus e a eliminar divergências e mal-entendidos. Você tende a perceber o quanto o diálogo aberto e franco eleva o astral em casa. DICA: isolar-se um pouco lhe fará bem.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Durante este dia a Lua está em seu setor da inteligência, onde ativa sua mente e aumenta seu desejo de aprender. Você tende a raciocinar com maior clareza e pode entender tudo mais facilmente, pois até mesmo sua capacidade de compreensão está em alta. DICA: viajar e conhecer lugares próximos será hiper agradável.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Hoje a Lua ativa sua casa da matéria, que inclusive representa seu dinheiro pessoal, e promete ganhos. Exatamente por isso ela lhe dá ótima cabeça para fazer algum trabalho extra neste período. DICA: nosso satélite passa a acentuar sua capacidade de concretizar e lhe torna ainda mais realista em sua visão de mundo.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

A Lua, astro que rege a imaginação e a sensibilidade, hoje faz seu trânsito mensal sobre seu signo. No decorrer deste sábado nosso satélite acentua seu lado romântico e emocional e lhe ajuda a liberar sua sensibilidade. Evite apenas a emotividade excessiva. DICA: relaxe e supere certa propensão para a inquietude.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

O fato de a Lua transitar pelo signo anterior ao seu aconselha você a estar de olho em seus limites, para não se estressar. Perceba que seu organismo anda mais vulnerável e não abuse dele. Convém você dormir mais tempo e desacelerar o ritmo. DICA: seu poder de síntese está em alta e lhe permite ver tudo de modo amplo.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Agora a Lua magnetiza seu setor das amizades e faz com que você viva em um clima de total confraternização. Você está em condições de dar vazão a seu lado participante e solidário e isso faz com que sinta-se especialmente bem. DICA: pensar no futuro e fazer planos será estimulante, mas mantenha os pés no chão.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

A posição da Lua aguça seu lado mais batalhador e ambicioso e lhe concede uma dose extra de garra para lutar por melhores condições de vida. Você tende a agir com especial bom senso e inteligência e pode estruturar melhor suas ações. Exatamente por isso elas serão certeiras. DICA: não se exija demais.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

O trânsito da Lua por Leão ajuda você a ver ainda mais longe e a analisar as coisas de modo especialmente amplo e filosófico. Sua capacidade de observação está em alta e você pode aprender muito através da análise sabia de tudo o que acontece a sua volta. DICA: viajar será ainda mais divertido e estimulante.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Nosso satélite, a Lua, transita por Leão, signo no qual acentua seu desejo de mudança e lhe estimula a desligar-se de tudo o que já era. Você está em condições de desacelerar o ritmo e efetuar inovações de modo realista. DICA: sua perspicácia, em alta, lhe ajuda a entender melhor o que se passa na cabeça das pessoas.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Neste sábado a Lua ativa o signo oposto ao seu, Leão. Nele, nosso satélite acentua sua necessidade de relacionar-se e lhe dá condições de entender melhor as outras pessoas. DICA: mesmo assim, adote uma atitude diplomática e esteja alerta para que papos descontraídos não se transformem em discussões.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

A Lua está em Leão, onde reforça sua capacidade de organização e lhe dá condições de sair-se bem em tudo o que exija eficiência. Seu espírito crítico está em alta e lhe permite ver as coisas exatamente como elas são, mas não implique com os outros em função disso. DICA: aceite inclusive suas próprias imperfeições.