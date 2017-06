Sábado ecológico

00:00 · 09.06.2017

Crianças plantam mudas de árvores em ação voltada à conscientização sobre a conservação do Meio Ambiente

Neste ano, a C. Rolim Engenharia completa 40 anos de atuação no mercado imobiliário e, portanto, estabeleceu três eventos comemorativos que devem ocorrer ao longo do ano. O primeiro deles foi anunciado em março e consiste no plantio de 40.000 árvores no Parque do Cocó ao longo dos próximos quatro anos, em parceria com a Sema.

"Escolhemos o Parque do Cocó porque, além de ser o coração da cidade, ele está desmatado há 11 anos. O que a gente quer é recuperar essas áreas", explica Ticiana Rolim, diretora comercial de marketing da empresa.

O desejo por revitalizar o parque resultou ainda em uma ação ao longo desta semana em função do Dia Mundial do Meio Ambiente, datado no dia 5 de junho, que deve ocorrer até este sábado (10). Ao longo da semana, cerca de 400 crianças das escolas municipais têm visitado o local para o plantio de novas mudas.

"A gente acredita que a educação é melhor absorvida quando a criança vivencia aquilo. Levamos, durante a semana inteira, as crianças para vivenciar e é incrível a reação delas", relata Ticiana, destacando que a conscientização dessa nova geração pode atingir também os adultos.

"Quando elas chegarem em casa, vão contar o que aprenderam, vão levar a família para ver as árvores que elas plantaram, saber que não pode jogar lixo".

Atividades

Foi justamente pensando em ampliar esse processo de educação ambiental para a população, que a C. Rolim Engenharia, em parceria com a Vila Encantada da Criança, organizou uma programação especial para este sábado (10), totalmente aberta ao público e com entretenimento para todas as idades.

Os visitantes do Parque do Cocó poderão, a partir das 8h, plantar novas mudas (uma forma ecológica de deixar marcas na cidade) e participar de uma série de atividades que permitam uma conexão maior com a natureza e o corpo humano.

Um exemplo disso é a "Trilha dos Sentidos", que consiste em uma experiência lúdica e educativa.

"A pessoa vai fazer a trilha de olhos vendados para que ela escute melhor os pássaros, sinta o cheiro das árvores, estimulando outros sentidos do corpo", esclarece Ticiana. A atividade ocorrerá em dois horários, às 9h e às 10h30, e as inscrições devem ser realizadas no local, tendo em vista a quantidade limitada de participantes.

Já para aqueles que gostariam de investir em produtos orgânicos fresquinhos, haverá uma Oficina de Horta Doméstica, a fim de trazer esses alimentos para dentro de casa, até mesmo para quem mora em apartamento. A oficina também servirá como uma roda de conversa e um momento para compartilhar inspirações e trocar ideias.

Além de toda a preocupação com a natureza, o evento também busca promover o cuidado com o próprio corpo, mas sempre em harmonia com o meio ambiente. Assim, os presentes poderão participar de aulas de yoga gratuitas, tanto para crianças quanto para adultos, a fim de alinhar corpo, mente e espírito. A programação completa pode ser acessada nas redes sociais da empresa.

Dentre as outras atividades para comemorar os 40 anos da C. Rolim Engenharia, esteve a entrega do empreendimento Harmonia - no início de maio - um elegante edifício no Meireles, com um apartamento por andar e opções de plantas entre 332 e 339 m². Para fechar o calendário festivo, a construtora realizará uma celebração em agosto com o intuito de brindar os êxitos e crescimento no mercado imobiliário, além da constante preocupação da empresa com as questões socioambientais.

Compromisso

Ticiana ressalta que, desde 2009, a C. Rolim Engenharia desenvolve um projeto intitulado "Compromisso Verde", a fim de minimizar impactos que possam ser causados durante a edificação de cada empreendimento. "Para cada metro quadrado de terreno que a gente constrói, plantamos uma árvore em um espaço público. Já plantamos mais de 50.000 árvores", declara, apontando ainda para o trabalho que a construtora realiza nas escolas da rede pública, sempre buscando incentivar o carinho e o respeito pela natureza desde cedo.