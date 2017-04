Ruivão na área

00:00 · 07.04.2017 por Sérgio Ripardo - Repórter

Nando reis faz show, neste sábado, em cenário paradisíaco na barraca biruta, na praia do futuro. Os fãs vão ouvir, principalmente, músicas do novo disco do músico e compositor, "jardim-pomar".

"o show tem bastante música nova, eu queria mostrar o máximo do repertório de 'jardim-pomar'. Mas, claro, as músicas anteriores não podem faltar", diz nando ao zoeira.

Lançado em novembro do ano passado, "jardim-pomar" é composto por 13 faixas e recebeu diversas avaliações positivas dos críticos.

"é um trabalho de afirmação, autoral, de um artista que quer se fazer ouvir e comprovar sua versatilidade e segurança", escreveu o jornalista dellano rios, editor do caderno 3, no último dia 3 de novembro, por conta do lançamento do disco.

A passagem por fortaleza será gravada e terá os vídeos disponibilizados na internet. "a gente queria presentear os fãs de alguma maneira e tivemos a ideia de gravar alguns shows da turnê para a coleção deles.

A apresentação de fortaleza será gravada e lançada nas plataformas digitais. Não sei dizer ao certo em quanto tempo, mas o prazo é curto, só o tempo de mixar e masterizar as músicas", conta.

Sucessos

Os hits antigos, como as obrigatórias "Os Cegos do Castelo", "Sou Dela", "All Star", "O Segundo Sol", "Relicário" e "Marvin", também vão rechear o repertório do show.

"Eu canto 'Dois Rios' e 'Sutilmente', composições minhas com o Samuel Rosa, canto música do Titãs e algumas outras surpresas", promete o cantor paulista.

O novo álbum teve a produção do baterista americano Barrett Martin, que também compõe a turnê. Ele fez parte de bandas como Screaming Trees e Mad Season e tem no currículo álbuns gravados com Mark Lanegan, R.E.M. Queens of the Stone Age e Stone Temple Pilot.

"É um privilégio ter ele no palco com a gente. Barret fica com a gente três semanas viajando e Fortaleza terá a presença dele. Além dele, os músicos que me acompanham são Felipe Cambraia, no baixo, Walter Villaça, na guitarra, Alex Veley, no teclado, e Hannah Lima e Gil Miranda, que são as backing vocals. E tem também o Diogo Garneiro, que volta para a bateria, quando Barret for embora", informa Nando.

Finitude

No seu canal no YouTube, entrou na semana passada um vídeo com a música "Inimitável". O artista comenta sobre os temas do seu novo disco.

"As temáticas são sempre o amor, os caminhos dos relacionamentos e a relação com finitude. Falo da maneira de se relacionar diante da vida".

Antes de "jardim-pomar", a "Voz e Violão", sem banda de apoio, deu um imenso prazer ao cantor. "Foi muito diferente do que normalmente faço e, por isso, muito especial. Uma grande conquista".

Entre os projetos na mira, Nando se prepara para uma parceria com dois gigantes da MPB. "Futuramente, tem um projeto para que fui convidado a participar, ao lado de Gilberto Gil e Gal Costa que deve ter continuidade. Tem coisa boa por aí", festeja.

Mais informações

Nando Reis - Turnê jardim-pomar

Sábado (8), às 22h, na Barraca Biruta (Avenida Zezé Diogo, 4111, Praia do Futuro). Ingressos: R$55 (arena, meia) e R$100 (arena, inteira); R$85 (front, meia) e R$160 (front, inteira); R$105 (camarote, meia) e R$200 (camarote, inteira), e R$250 (camarote premium, meia) e R$500 (camarote premium, inteira). (3052.9914)