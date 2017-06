Rotina médica em destaque

00:00 · 10.06.2017

Marjorie Estiano e Julio Andrade estrelam série médica ( Foto: Globo/Mauricio Fildalgo )

Duas vidas atormentadas pelos fantasmas do passado encontram, uma na outra, a cura para suas almas doentes.

De um lado, o cético Dr. Evandro (Julio Andrade), cirurgião-chefe da equipe médica de um hospital público. Um profissional de talento incomparável, viciado no trabalho e em remédios.

Ele ainda não superou a perda da esposa Madalena (Natália Lage, em participação especial), que morreu no seu turno em uma cirurgia de emergência. Logo ele, que havia se imposto um desafio: "Ninguém morre no meu plantão".

Do outro, a religiosa e eficiente Dra. Carolina (Marjorie Estiano), cirurgiã vascular que busca na fé o antídoto contra toda miséria que enfrenta no dia a dia. Ela, que acredita na bondade e na solidariedade humana, carrega feridas que nunca cicatrizam.

Parceiros de trabalho, os dois têm em comum o desejo de salvar vidas. E precisam encontrar o equilíbrio entre as dificuldades do ofício e os conflitos íntimos para enfrentar a rotina no ambiente sob pressão e extremamente caótico de uma emergência no subúrbio do Rio de Janeiro.

Lá, eles têm a responsabilidade de representar a esperança aos que chegam diariamente entre a vida e a morte. Nos corredores, histórias trágicas e dramas pessoais dos pacientes se intensificam, potencializados pela urgência que se impõe. A equipe médica dribla adversidades, supera a falta de recursos e, mesmo com pouco, evita o pior.

Produção

Com direção geral de Andrucha Waddington e redação final de Jorge Furtado, "Sob Pressão" é uma série médica genuinamente brasileira, sobre a relação improvável entre dois médicos de uma equipe que supera todos os limites para manter os pacientes vivos em um hospital onde tudo falta.

"Fizemos uma coletânea de histórias que se passam na rotina dos hospitais públicos e cujo debate pela sociedade é de extrema importância. Falamos de abuso, suicídio, Aids, destrato, descaso, negligência, entre outros temas", adianta Andrucha.

"Uma característica muito forte da série é o drama dos pacientes. No hospital todos os dias chegam ambulâncias de onde saem histórias de vida. A vida pessoal desses pacientes, misturada às questões particulares dos médicos e o envolvimento deles com os doentes é o que constrói o drama da série", pontua Jorge Furtado.

Além de Evandro e Carolina, a equipe médica que protagoniza a trama é formada pelos personagens Samuel (Stepan Necerssian), o diretor do hospital; Décio (Bruno Garcia), o clínico geral; Rafael (Tatsu Carvalho), o neurocirurgião; Amir (Orã Figueiredo), o anestesista; Charles (Pablo Sanábio), o residente; Jaqueline (Heloisa Jorge), enfermeira e Kelly (Talita Castro), técnica de enfermagem.

Com direção de Mini Kerti, a série 'Sob Pressão' é fruto do longa-metragem de Andrucha Waddington de mesmo nome, e é uma coprodução da Globo com a Conspiração Filmes, criada por Luiz Noronha, Claudio Torres e Renato Fagundes a partir de uma ideia original de Mini Kerti, livremente inspirada no livro "Sob Pressão - A rotina de guerra de um médico brasileiro". Jorge Furtado assina a redação final e escreve os episódios com Lucas Paraizo, Antonio Prata e Márcio Alemão.

Com previsão de estreia para julho na Globo, a série terá estreia antecipada para assinantes do Globo Play.