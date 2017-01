00:00 · 12.01.2017

Depois de vencer 7 troféus no Globo de Ouro e ser considerado um dos filmes mais promissores para a temporada que antecede o Oscar, o romance musical "La La Land - Cantando Estações" chega um pouco mais cedo aos cinemas.

A partir de hoje (12), algumas redes de cinema como UCI e Cinépolis realizam sessões de pré-estreia do longa-metragem estrelado por Ryan Gosling e Emma Stone, com direção de Damiel Chazelle. A estreia oficial acontece no dia 19 de janeiro.

"La La Land - Cantando Estações" acompanha a história de Mia, interpretada por Stone, uma aspirante a atriz, e Sebastian, papel de Gosling, um músico de jazz.

Os dois estão lutando para sobreviver em Los Angeles, uma cidade conhecida por esmagar as esperanças e quebrar corações. O filme fala sobre a vida cotidiana e explora a alegria e a dor de um casal que persegue os seus sonhos.

O longa-metragem abriu o competitivo Festival de Veneza em 2016 e foi premiado com o Leão de Ouro pela atuação de Emma Stone. A produção também integrou a programação do Festival Internacional de Toronto e levou o prêmio de melhor filme.

Aos 31 anos, o diretor Damien Chazelle chamou a atenção de Hollywood em 2014, quando recebeu sua primeira indicação por "Whiplash: Em Busca da Perfeição", que também mistura drama e música. O longa saiu com três estatuetas do Oscar, sendo duas para categorias sonoras e uma para J.K. Simmons.

Chazelle não levou a estatueta, mas novamente desponta como um dos grandes concorrentes da temporada de prêmios.

No Glodo de Ouro 2017, "La La Land - Cantando Estações" venceu todos os prêmios pelo qual foi indicado, batendo recorde na premiação.