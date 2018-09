Ritmo renovado

00:00 · 15.09.2018 por Fernanda Pereira Neves - Folhapress

Um ano após o término da primeira temporada, o programa PopStar volta ao ar neste domingo (16), às 12h45, com personalidades da TV, da moda e do jornalismo em uma competição musical. Uma das novidades é a atriz Taís Araújo, que assume a apresentação do reality show no lugar de Fernanda Lima.

A atriz apropria-se da função com a experiência de ter comandado programas como o "Superbonita" e o "Saia Justa", ambos do GNT. Mas ressalta particularidades da missão. "Agora é um reality com plateia, ao vivo . Então, é um monte de coisa diferente"

Com 14 participantes, o "PopStar" começa a ser exibido ao vivo no dia 30 de setembro. Também não haverá eliminações nos quatro primeiros episódios.

Os nomes dos candidatos, já foram divulgados: a modelo Carol Trentini, a jornalista Renata Capucci e os atores Eri Johnson, Fafy Siqueira, João Côrtes, Jonathan Azevedo, Klara Castanho, Lua Blanco, Malu Rodrigues, Mouhamed Harfouch, Fernando Caruso, Jeniffer Nascimento, Samantha Schmutz e Sergio Guizé.

Suas performances serão avaliadas por uma banca de especialistas; pela plateia, que terá poder de voto; e pelo público em casa, que votará pelo site da atração. Nos primeiros dois episódios, o júri contou com nomes como Preta Gil e Junior Lima.

A novidade nas regras de pontuação do programa fica por conta do botão bônus, que cada um dos especialistas poderá apertar para o competidor, dependendo de sua avaliação. O participante que acumular oito estrelas bônus terá um ponto acrescido no final.

Experiência

Empolgada, mas não exatamente confortável. É assim que a atriz Taís Araújo avalia sua experiência no comando da nova temporada do PopStar (Globo), que teve Fernanda Lima como apresentadora no ano passado.

"Tem uma coisa técnica que eu ainda não peguei, como o olhar para a câmera. Eu sou atriz, aprendi a vida toda a não olhar para a câmera, e os outros programas que fiz eram gravados. Confortável não estou, mas estou feliz. Cantei, dancei, me emocionei, ri. Só não estou competindo, o que me coloca num lugar mais confortável".

Longe das novelas desde "Geração Brasil" (2014), Taís está reservada para "Tróia", programada para entrar no ar na faixa das nove da Globo em 2019. Sobre a carreira de apresentadora? "Pode ser que conjugue as coisas, pois adorei. Mas sou atriz. Nunca vou deixar de ser".

Competição

Com idades, carreiras e expectativas diferentes, os 14 competidores da segunda temporada do PopStar apontam motivações para participar.

Fã de rap, o ator Jonathan Azevedo conta que descobriu o gosto pelo samba nas aulas de voz e que quer cantar como um presente à mãe. Jeniffer Nascimento diz ter aproveitado as dicas dos especialistas para ver a viabilidade de tocar uma carreira musical em paralelo à de atriz. "Eu tenho esse desejo". A jornalista Renata Capucci, por sua vez, quer mostrar algo mais agradável ao público.

A diversão é apontada como motivação para a maior parte dos competidores, assim como a superação. "Quero chegar à final consciente de que fiz um bom trabalho", diz a modelo Carol Trentini. Após os dois primeiros programas, só Eri Johnson fala em chegar à final.

Reality

Para alguns competidores do PopStar (Globo), o reality é uma forma de aprimorar o canto, como para Jeniffer Nascimento, 25 anos, que já fez musicais ("Mamma Mia" e "Hair") e é apontada pelos colegas como favorita.

Já para outros, como a jornalista Renata Capucci e o ator Fernando Caruso, a ideia é se divertir. "Eu ainda não sei o que estou fazendo aqui", brinca Caruso.