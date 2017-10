Renovação da fé

00:00 · 14.10.2017 por Fabiana Schiavon - Folhapress

Após alguns anos se dedicando à cura de sua depressão e da anorexia, o padre Marcelo Rossi, 50 anos, afirma que está pronto para voltar com tudo, com mais músicas, livros e mensagens sobre o amor e a tolerância no rádio e na televisão. Para ele, o marco dessa mudança é o lançamento do DVD "Imaculada", já nas lojas, com a celebração de uma missa, músicas inéditas e canções religiosas de sucesso.

O padre dedica o DVD à Virgem Maria por duas razões. A primeira se refere ao episódio em que ele e a mãe quase morreram no parto. E, depois disso, o padre cita sua recuperação recente. "Após sair da depressão, sinto como se ela tivesse me dado uma segunda chance", diz.

O DVD foi registrado em agosto em um grande palco, com direito a telões, no Santuário Theotokos - Mãe de Deus, em São Paulo, e com toda a empolgação do antigo padre Marcelo.

"Foi uma grande emoção esse DVD, porque o último que eu gravei foi horrível. Eu estava no auge da minha depressão, dopado de remédios por causa de minhas dores nas costas", conta o religioso.

Rossi revela que enfrentou um grande desafio para vencer a depressão. "Eu precisei me curar sem remédios e isso foi ótimo, porque foi um teste da minha fé. Aliás, é bom lembrar que depressão não é falta de fé. É uma doença que pode atingir qualquer um de nós", alerta o padre.

Por abusar da automedicação para dores na coluna, Rossi chegou próximo de ter uma cirrose medicamentosa. "Eu tomava remédios à base de morfina para seguir com meu trabalho", lembra.

Entre os destaques do DVD, a canção inédita "Acaso Não Sabeis" é uma homenagem direta a Imaculada, Mãe de Deus. Há ainda as faixas "Eu Navegarei" e "Sonho de Deus". Dessa última, Rossi é coautor. A letra fala como a fé o ajudou a se recuperar.

Erguei as mãos

Conversando com pessoas mais jovens, recentemente, o padre Marcelo Rossi se deu conta de que as músicas que o levaram a ficar conhecido junto ao grande público, como "Erguei as Mãos" e "O Vira de Jesus", já têm mais de 20 anos. As principais canções causaram uma pequena revolução na igreja, já que os fieis cantavam e também dançavam durante as celebrações. "A geração que tem 20 e poucos anos não viu a loucura que foi naquela época, o quanto essas músicas foram cantadas e eu acabei sendo entrevistado por toda a mídia. Por isso, decidi regravá-las",diz.

Depressão

O padre Marcelo Rossi conta que sempre ajudou jovens e adultos a superar a depressão, mas, no fundo, ele não acreditava que se tratava de uma doença grave. "Eu achava que era frescura. Quando ela me pegou, eu vi como é. Agora, posso ajudar ainda mais pessoas, tendo passado por essa experiência", afirma.

"Com toda essa experiência, quero deixar clara a mensagem de que é totalmente possível vencer a depressão, que é uma doença que pode afetar qualquer pessoa", diz.