Religare: reconexão divina

00:00 · 22.12.2017

Há mais de dois anos em apresentação, o Religare, da Escola de Dança e Integração Social para Crianças (Edisca) busca provocar a reflexão do público sobre as barbáries do planeta, os temas sociais e as dores humanas, transitando entre a espiritualidade e a transitoriedade

Com cerca de 45 minutos de duração, os bailarinos prometem emocionar, impactar e provocar o público do Cineteatro São Luiz, nesta sexta-feira (22).

A Escola, que desde 1991 promove o desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio da arte, já tem a tradição de montar espetáculos que buscam mostrar realidades sociais e com esse não foi diferente.

Concepção

Dora Andrade, diretora geral da Edisca, explica o processo de criação.

"Como em todo espetáculo, a gente se questiona sobre que temas podem ser abordados para deixar a reflexão no espectador. E o tema da espiritualidade é muito atual e precisa ser apresentado, porque povoa algumas das tragédias planetárias".

Com a coreografia de Dora e Gilano Andrade, o balé composto por 35 bailarinos alia os movimentos corporais à projeção de imagens para apresentar para a plateia o grande espetáculo. Para Dora, "a gente precisa refletir sobre as durezas da vida, sobre a falta de espiritualidade da população e reverter a perspectiva humana, porque a forma que se pode mudar esses acontecimentos é a reconexão com o divino".

E foi dessa necessidade que nasceu Religare. Uma das bailarinas, Renata Saldanha, reitera: "Eu acredito que todo mundo tem uma ligação com divino, mesmo sem ser com religião. Acho que o Religare é tipo uma luz no fim do túnel. As pessoas se limitam muito à religião, e não é só isso, é uma conexão com algo muito mais forte", reforça.

Preocupada em desenvolver a humanidade e a sensibilidade em seus alunos, que em sua maioria vivem em vulnerabilidade social, Dora sempre buscou ao máximo mudar a realidade deles, com o estudo desses temas, por exemplo.

Renata desde criança frequenta a escola e, hoje, é professora de balé. "Me acrescentou muito, como a Edisca trabalha com o social, é como se aquilo me pertencesse, a gente está sempre a par da realidade e a dança me permite interpretar esses temas", afirma.

O espetáculo nesta apresentação integra a programação especial do Ceará Natal de Luz. Envolvido com o espírito natalino, o projeto vem ao encontro do tema da montagem, já que prega a reflexão da situação do mundo atualmente, além desse reencontro com as forças divinas.

A Escola

Edisca é uma organização governamental sem fins lucrativos (ONG) atuando há 26 anos para promover para crianças, adolescentes e jovens em situação vulnerável uma educação humanitária e artística, visando à formação de cidadãos éticos, críticos e sensíveis.

Mais informações

Espetáculo Religare

Hoje (22), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: R$30 (inteira) e R$15 (meia). (3252.4138)