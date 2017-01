Relaxar e meditar é preciso

00:00 · 10.01.2017

Hoje é exata a quadratura que o Sol, em Capricórnio, forma com Urano, que está em Áries. Ela provoca uma grande tensão no astral e para escapar dela o melhor que a gente tem a fazer é relaxar ao máximo. Esse aspecto desarmonioso assinala um período em que devemos manter a paz interior e o autocontrole. Existe uma grande propensão para o nervosismo, por isso é essencial que a gente se tranquilize através da prática da meditação. Esse contato tenso do Sol com Urano assinala uma fase em que convém não alimentarmos expectativas demais em relação aos amigos nem nos envolvermos em atritos com eles. Não podemos, em hipótese alguma, "perder a cabeça", brigar ou nos deixar levar por impulsos momentâneos, para não entrarmos em frias. Além de Urano, o Sol também tensiona Júpiter, que desaconselha os excessos, inclusive alimentares, e as atitudes rudes e extremistas em relação aos outros.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Nestes dias o Sol tensiona Urano, que está em seu signo, e aconselha você a não se envolver precipitadamente em disputas estéreis e cansativas. Atue no sentido de manter um bom entendimento com todos. DICA: não tome conhecimento de comentários desagradáveis e preserve um clima de harmonia a seu redor.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Durante esta fase o Sol está em desacordo com Urano, por isso convém você não tomar decisões de modo repentino nem envolver-se impulsivamente em situações complicadas. DICA: não atue de modo implicante no terreno amoroso e evite a interferência excessiva dos amigos em seus assuntos particulares.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Mantenha os pés no chão e não se envolva em projetos excessivamente idealistas e desvinculados da realidade. Os astros também recomendam a máxima prudência nos negócios, desaconselham as especulações e tudo o que possa colocar seus ganhos em risco. DICA: tenha muito tato com quem você ama.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Agora o Sol tensiona Urano e aconselha você a relaxar ao máximo, para evitar somatizações indesejáveis. Mantenha-se consciente de seus limites e alterne as horas de trabalho e esforço com outras de puro lazer e descanso. DICA: não se iluda nem espere demais dos outros, para não decepcionar-se.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Como o astro-rei Sol vibra de modo arrevesado em Capricórnio, é importante que você não se deixe levar demais pela ambição. Saiba dosar as coisas e alterne esforço com descanso. DICA: use de uma dose extra de cortesia ao relacionar-se com todos, não implique nem crie atritos por motivos insignificantes.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

De um modo geral as poderosas vibrações solares energizam você, abrem sua cabeça e lhe permitem ver ainda mais longe. Mas como nossa estrela vibra de modo arrevesado para Urano convém que você supere certa tendência para a inquietude e a dispersão. DICA: faça uma coisa por vez, com muita calma.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

O fato de Urano, que está em oposição a seu signo, tensionar o Sol aconselha você a não se irritar com as outras pessoas nem bater de frente com elas. É conveniente que você faça vista grossa às provocações. DICA: não se envolva impetuosamente em relacionamentos complicados, que possam fazer você sofrer.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

O aspecto desarmonioso do Sol com Urano aconselha você a fazer apenas os gastos inadiáveis e estar alerta contra todo tipo de desperdício. Use de prudência nos negócios e finanças e administre bem seu tempo, dinheiro e até mesmo suas energias físicas e psíquicas. DICA: evite atitudes controladoras.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

O contato tenso que o Sol estabelece com Urano aconselha você a agir com muita objetividade, especialmente ao relacionar-se com quem você mais gosta. No amor, não se deixe levar por impulsos inconsequentes e evite alimentar expectativas demais. DICA: Plutão lhe ajuda a manter os pés no chão.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

O Sol bate de frente com Urano e recomenda a você a não criar atritos em casa. Pense ainda melhor antes de dizer ou assinar qualquer coisa e procure raciocinar com especial clareza. DICA: preste atenção para que a sinceridade excessiva não faça com que você fale demais, cometa gafes e entre em frias.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Seu planeta Urano está em tensão com o Sol. Esses astros aconselham você a ser flexível e tolerante no trato com as pessoas a sua volta. Evite discutir, não queira impor seus pontos de vista aos outros nem se disperse em bobagens. DICA: poupe-se e não se jogue de cabeça em situações que lhe pareçam confusas.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Atenha-se a gastos rotineiros e inadiáveis, não faça compras de impulso nem saia do orçamento. O contato tenso que o Sol estabelece com Urano assinala uma fase em que você deve agir com especial prudência em relação às finanças, para não desequilibrá-las. DICA: no amor, evite comportamentos ciumentos.