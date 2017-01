Relaxar é a melhor pedida

00:00 · 31.01.2017

Durante esta fase nós estamos sob o efeito das quadraturas que Mercúrio, em Capricórnio, forma com Júpiter e Urano. Esses aspectos tensos tendem a provocar certo nervosismo em nós e assinalam uma fase em que é essencial a gente se acalmar interiormente e pensar ainda melhor antes de agir ou de dizer qualquer coisa. Convém não nos deixarmos levar pelos repentes nem por impulsos momentâneos e inconsequentes e evitarmos todo tipo de excesso. O fato de Mercúrio, Júpiter e Urano estarem em desacordo desaconselha as decisões e iniciativas repentinas e os comportamentos impacientes ou apressados e recomenda especial habilidade em nossas relações pessoais e afetivas. É importante que a gente reserve uma parte de nosso tempo para relaxar, reencontrar o equilíbrio e repor nossas energias físicas e psíquicas.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Urano, em seu signo, agora está em desacordo com Mercúrio, que aconselha você a agir com especial habilidade nas relações pessoais e profissionais. Não se sobrecarregue com responsabilidades alheias e mantenha-se consciente de seus limites físicos e psíquicos. DICA: tranquilize-se e procure distender-se ao máximo!

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Júpiter, Mercúrio e Urano anunciam um período em que convém você manter o senso prático que caracteriza seu signo. Não desperdice seu potencial em projetos utópicos e inviáveis. Convém que você não peça nem conceda empréstimos, até mesmo para preservar as amizades. DICA: não queira controlar quem você ama.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Durante estes dias contenha seus ímpetos, mantenha o bom senso e precavenha-se contra os repentes. Convém você evitar todo tipo de dispersão e o desperdício de suas energias físicas e psíquicas. DICA: é importante que você supere certa tendência para o imediatismo, especialmente em sua vida amorosa.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

O fato de Mercúrio vibrar desarmoniosamente aconselha você a não se jogar de modo impulsivo em situações e aventuras que não sejam bem claras. Procure manter o senso de realidade, não se iluda nem alimente expectativas demais, para não sofrer desnecessariamente. DICA: não faça nem aceite chantagens sentimentais.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Os contatos arrevesados de Mercúrio com Júpiter e Urano assinalam uma fase em que você não deve se jogar impulsivamente em situações indesejáveis pelo mero desejo de mais ação e aventura. Procure preservar-se! DICA: não se iluda nem espere demais das outras pessoas, para não sofrer nem decepcionar-se.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Agora seu planeta Mercúrio está em desacordo com Júpiter e Urano, que aconselham você a não tomar decisões precipitadamente e a ser ainda mais flexível e condescendente com todos. Não adote atitudes autoritárias e procure manter a capacidade de síntese. DICA: relaxar é essencial e lhe fará muitíssimo bem.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Procure não bater de frente com quem está por perto e atue no sentido de manter a paz a seu redor. Evite envolver-se em situações de disputa e mais do que nunca cultive a capacidade de entender o ponto de vista alheio. DICA: não faça nem aceite provocações e tente aliar-se às pessoas ou invés de competir com elas.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Nestes dias Mercúrio está em desarmonia com Júpiter e Urano, portanto atue com prudência e não se deixe levar pela sinceridade excessiva, para não magoar os outros. Meça bem a consequência de suas palavras. DICA: mantenha a capacidade de compreensão e não implique nem exija demais de quem está a sua volta.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Nesta fase Mercúrio vibra de modo tenso e assinala um período em que você deve ser prudente nos negócios e finanças. Não especule nem faça gastos impulsivamente e mais do que nunca respeite o orçamento. DICA: esteja alerta para que comportamentos ciumentos demais não atrapalhem sua vida amorosa.

CAPRICÓRNIO (21 dez. a 20 jan.)

O fato de Mercúrio vibrar desarmoniosamente aconselha você a fazer vista grossa a tudo o que soar como provocação, especialmente em casa e no serviço. Aproveite a fase para cultivar a paciência em seus contatos pessoais. DICA: não se deixe levar pela competitividade e mantenha a paz com todos a sua volta.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Mercúrio bate de frente com seu regente Urano e Júpiter, por isso lhe aconselha a relaxar e manter a calma em todas as ocasiões. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo e mantenha sempre a tremenda capacidade de concentração que caracteriza seu signo. DICA: pense bem antes de dizer ou assinar qualquer coisa.

PEIXES ( 20 fev. a 20 mar.)

Em tensão com Urano e Júpiter, Mercúrio aconselha você a evitar as especulações e tudo o que coloque seus ganhos em risco. Evite sobretudo as compras de impulso. Prefira o pouco certo ao muito duvidoso, para não sofrer perdas nem ter prejuízos. DICA: não se envolva em discussões estéreis e cansativas.