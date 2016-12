Relacionamentos em alta

00:00 · 22.12.2016

Agora o trânsito da Lua acontece sobre o signo de Libra, por isso nosso interesse pelas pessoas tende a estar marcante. Podemos dar vazão a nosso lado cooperativo e altruísta e nos unir aos outros em torno de metas comuns. As associações e parcerias estão mais favorecidas do que nunca e tendem a dar hiper certo. Dentro do simbolismo astrológico, o signo de Libra representa o "outro". Isso significa que durante esse trânsito lunar existe a possibilidade de que a gente até se anule em função das outras pessoas. Convém estarmos de ôlho para que isso não aconteça. Regido pelo planeta da beleza, Vênus, o signo de Libra enfatiza nosso senso estético e nos dá condições de apreciar melhor as manifestações do belo. Exatamente por esse motivo, as atividades artísticas estão muitíssimo beneficiadas. O dia também é ótimo para cuidarmos do visual e nos embelezarmos. Em harmonia com Vênus e conjunção com Júpiter, a Lua dá a maior força aos assuntos do coração.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

O fato de a Lua estar no signo oposto ao seu acentua sua necessidade de relacionar-se e permite que você atue de modo mais equilibrado e harmonioso em seus contatos com todos, em especial com a pessoa amada. DICA: você tende a interessar-se pelos outros, mas não se anule em função de interesses alheios.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Agora a Lua transita por Libra e anuncia um período excelente para você concentrar-se no serviço e colocar as questões materiais em dia. Sua necessidade de ajudar, apoiar e ser útil aos outros está em alta. DICA: esteja alerta para não implicar nem exigir demais exatamente das pessoas que você mais gosta.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Hoje a Lua encontra-se em Libra, sua casa do amor e da vitalidade, e inaugura uma fase ainda mais divertida e favorável. Você tende a agir de modo muito mais firme e determinado e isso beneficiará suas iniciativas, em todas as áreas. DICA: os romances atravessam um período hiper-gratificante, aproveite-o devidamente!

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Seu setor doméstico, Libra, que também é seu signo de concepção, recebe as vibrações da Lua. Nosso satélite torna esta quinta-feira ideal para você ficar mais tempo em casa e alternar as horas de agito com outras de sossego. DICA: os momentos de intimidade a dois prometem ser bastante intensos e agradáveis.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Nesta fase a Lua estimula seu lado mais comunicativo, cortês e habilidoso ao lidar com todos a sua volta. Assim, aproveite para fazer contatos, dar telefonemas e cuidar de tudo que exija capacidade de verbalização. DICA: tende a haver um maior diálogo com todos a sua volta, principalmente com quem você ama.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Seu setor material recebe a visita da Lua, que facilita bastante os assuntos práticos e faz com que você saia-se bem nos negócios e finanças. Você pode ter ideias bastante objetivas e criativas no sentido de incrementar seus rendimentos e conquistar uma situação financeira mais estável. DICA: relaxe sempre que puder.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Como só acontece uma vez por mês, hoje a Lua ocupa seu signo e anuncia um dia excelente para seus assuntos pessoais. Sua sensibilidade está em alta, assim como seu desejo de afirmar-se, e você pode expressar ainda melhor tudo aquilo que sente. DICA: esses astros facilitam todos os cuidados com a imagem.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Nesta quinta-feira a Lua está no signo anterior ao seu e aconselha você a não se iludir nem construir fantasias inviáveis. Procure ser o mais realista possível, para não sofrer nem decepcionar-se. DICA: isolar-se, fazer um balanço dos acontecimentos e concentrar a mente em tudo o que quer ver realizado são ótimas pedidas.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Durante o trânsito da Lua por Libra você tende a mostrar-se uma pessoa muito mais aberta, expansiva e dedicada aos amigos. Esse astro torna você mais sociável e também cria um clima de entendimento e camaradagem com todos. DICA: você pode revelar seu lado mais aberto e progressista e superar velhos preconceitos

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

O ponto culminante de seu céu natal recebe as emanações lunares, por isso coloca você em ainda mais evidência e faz com que o sucesso, social e profissional, esteja totalmente a seu alcance. Sua capacidade de realização está em alta. DICA: não se descuide de suas necessidades íntimas nem de quem você gosta.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

As vibrações lunares atingem harmoniosamente seu signo e fazem com que seus caminhos se abram bem mais facilmente. Nosso satélite, a Lua, possibilita que você se mostre mais confiante e otimista e até o fator sorte atua a seu favor. DICA: tudo o que lhe permita ampliar seus horizontes será bem-vindo.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

A Lua anuncia um dia muito favorável para você conscientizar-se de seus sentimentos mais íntimos e profundos e agir de modo coerente com eles. Os processos de renovação estão em alta. DICA: trocar confidências, desabafar e abrir o coração, principalmente com quem você mais gosta, lhe fará muitíssimo bem.