Rei da comédia

00:00 · 27.01.2017 por Diego Benevides - Repórter

Show de humor "Ceará Dando as Caras" é atração deste fim de semana em Fortaleza

Wellington Muniz, que ficou conhecido nacionalmente como Ceará, conquistou o público brasileiro quando entrou para o time do programa Pânico na TV, no qual fazia sua própria versão de personalidades como Silvio Santos e Marília Gabriela.

Mesmo com o trabalho incansável nas telinhas, a paixão pelos palcos nunca se perdeu. Depois de 10 anos se dedicando a outros projetos, Ceará traz um novo espetáculo para o palco do Teatro RioMar Fortaleza, que promete fazer uma viagem pelos seus personagens mais marcantes, além de contar um pouco mais sobre sua própria trajetória de comediante.

"Fiquei 10 anos longe dos palcos porque na época que estava no Pânico gravava muitas matérias externas e tinha uma agenda muito complicada, que mudava toda hora. Era difícil me comprometer com shows. Quando saí do Pânico e fui para o Multishow, onde faço meu programa Ceará Fora da Casinha, pude conciliar mais meu tempo para pensar e escrever um show de humor", conta o humorista.

O projeto Ceará Dando As Caras foi feito em parceria com o experiente Pedro Haidar, com a proposta de levar um humor inteligente e divertido para a plateia. Os personagens são os mais esperados, já que a forma com que Ceará encarna outras estrelas sempre chamou atenção.

Personagens

Sobre seu processo criativo, Ceará comenta: "Eu sou muito perfeccionista. Estudo bastante as pessoas que quero homenagear com meus personagens. Vejo muitos vídeos, penso na caracterização junto com minha equipe. Quero que tudo esteja perfeito, pois imitação é uma homenagem". Com duração de 90 minutos, o show investe na versatilidade do comediante e estabelece um diálogo leve e divertido com a plateia.

Além de Silvio Santos e Gabi Herpes, Ceará faz graça com assuntos atuais e usa todo o potencial vocal para imitar cantores como Maria Bethânia e Tina Turner.

"O público pode esperar um show muito divertido. Vai ter Silvio, vai ter Gabi e outros personagens autorais como o Jorgivenchy, que é um sucesso no Ceará Fora da Casinha. Faço muita imitação de cantor, tem um pouco de stand-up", antecipa Ceará.

A apresentação é direcionada a toda a família. "Quero agradar a todos os públicos. Mas eu garanto que, além de rir muito, há momentos em que o público vai se emocionar. Para mim, essa apresentação será muito especial porque Fortaleza é minha terra, é onde comecei e mostro no show várias coisas do início da minha carreira", confessa o artista.

Cenário

O comediante conta que o humor no Brasil é diverso e tem espaço para todo mundo. "Há muita gente talentosa e o Ceará continua sendo um celeiro de novos humoristas, profissionais que fazem humor para o povo", diz.

Seja nos palcos, no cinema ou na TV, os humoristas buscam atualizar as formas de contar piadas e se comunicar com a plateia, muitas vezes a partir do contexto político brasileiro. O humor, entretanto, não é um dos trabalhos mais fáceis e, para Ceará, o limite é a graça.

"Eu acho que dá certo quando a pessoa se identifica com a piada, com a situação retratada sem se sentir ofendida. Não é necessário diminuir ninguém para ser engraçado. Se eu tiver que zoar alguém, eu vou me zoar. Eu me sacaneio muito no meu show, no meu programa Ceará Fora da Casinha, nas minhas redes sociais. Acho que o público gosta de quem não se leva a sério", finaliza o artista.

Mais informações

Ceará Dando as Caras

Sábado (28), no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$100 (inteira) e R$50 (meia) na plateia alta, R$120 (inteira) e R$60 (meia) na plateia baixa B e R$140 (inteira) e R$70 (meia) na plateia baixa A. (3244.2688)