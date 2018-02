Recordações do mestre

00:00 · 24.02.2018

O "Recordar é TV" lança mão da inteligência e do humor de Chico Anysio na edição desta terça-feira (27), às 22h45 na TV Brasil.

O ator, compositor, escritor, diretor e roteirista criou ao longo da sua carreira mais de 200 personagens, sendo que alguns desses se misturam à história da televisão brasileira. Para celebrar a obra do saudoso comediante, a emissora pública utiliza o conteúdo preservado de seu acervo.

A TV Brasil resgata do arquivo uma entrevista que o comediante concedeu ao cartunista Ziraldo no programa "O Papo" da extinta TV Educativa do Rio na década de 1980.

História pessoal

Durante a conversa, é possível reconhecer o homem generoso e elegante, capaz de revelar novos talentos no humor e ajudar veteranos.

Chico Anysio lembra, ainda, de sua infância, comenta o início da carreira no rádio ao lado de Haroldo Barbosa e explica seu processo criativo para compor personagens e bordões como "É vapt-vupt".