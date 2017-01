Rainhas da TV

00:00 · 06.01.2017

Claudia Raia e Isis Valverde no Altas Horas

O ano mal começou e, se tem duas pessoas que estão trabalhando a todo vapor, elas são Ísis Valverde e Cláudia Raia. As atrizes estão no primeiro 'Altas Horas' de 2017, neste sábado (7). A mineira, que vem de uma temporada de estudos fora do país, já está gravando cenas da próxima novela das 21h, 'A Força do Querer', em que será uma vilã. A paulista, por sua vez, está no ar em 'A Lei do Amor'.

Donas de um talento ímpar, as musas já tiveram a oportunidade de trabalhar juntas em 2010, na novela 'Ti-Ti-Ti'. "Não fomos mãe e filha, mas ela cuidou muito de mim nesse trabalho, não tenho como agradecer", declara Ísis, para alegria da colega.

Cláudia comenta que, de fato, guarda um carinho especial por aqueles que já fizeram parte de sua família em cena. "Não posso falar de filhos que eu me derreto. Os filhos da novela viram filhos para a vida inteira, como Mariana Ximenes, Paolla Oliveira, Fernanda Souza, Cauã Reymond... Eles têm até chinelo em casa", conta a atriz.

Revendo seus trabalhos e participações na TV, elas relembram algumas boas histórias. Cláudia, por exemplo, ressalta o nariz "antigo".

"Viram ali meu nariz? Tudo isso (que foi mostrado) foi antes da cirurgia. Tenho uma teoria importantíssima: quando nasci, Deus estava terminando de me fazer, toda bonitinha, e, de repente, ele teve de acelerar o processo e colocou uma berinjela no lugar do meu nariz", brinca, levando a plateia à gargalhada.

Já Ísis Valverde aponta uma curiosidade na cena em que ela aparece cantando em cima de um trio elétrico, em 'O Canto da Sereia'.

"Salvador é uma coisa maravilhosa, porque nós tínhamos cerca de 800 figurantes ali para fazer aquela cena, mas quando começou a tocar a música, outras pessoas foram chegando e acabaram participando também".

Nos palcos suspensos da atração, a música fica por conta dos gaúchos da banda Cachorro Grande e também de Guilherme Arantes, que está comemorando 40 anos de carreira em 2017.