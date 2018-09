Queridinha na televisão

00:00 · 22.09.2018 por Fabiana Schiavon - Folhapress

Marina Ruy Barbosa trabalha em diversos projetos que serão lançados ainda este ano, tanto na televisão como no cinema

Ela não para. No ar no "Vale a Pena Ver de Novo", com a reprise de "Belíssima" (2005), na Globo, a atriz Marina Ruy Barbosa, hoje com 23 anos, lembra o público do início de sua carreira, quando contracenou com Fernanda Montenegro, aos dez. Enquanto isso, salta de uma protagonista para outra no canal e ainda lança dois filmes no cinema.

Após encerrar as gravações da novela "Deus Salve o Rei", que acabou em julho, Marina já vive Luz, de "O Sétimo Guardião", próxima trama das nove, de Aguinaldo Silva. Com direito a novo visual: sua franjinha já é tendência, e ela está ainda mais ruiva.

A artista também filmou dois longas, "Todas as Canções de Amor" e "Sequestro Relâmpago", que serão lançados até o fim deste ano.

"Essa novela do Aguinaldo eu já tinha certeza de que iria fazer. A nossa parceria começou com a Maria Isis, em "Império" (2014-2015). Ele acreditou em mim em um momento muito importante da minha carreira", afirma Marina. Ela conta que o autor já vinha falando sobre o novo papel. E, no meio do caminho, veio o convite para "Deus Salve o Rei". "O Aguinaldo escreveu a novela pensando em mim, e isso é uma honra. Mas não podia deixar de lado uma novela medieval. Os convites foram irrecusáveis".

A próxima novela das nove, que estreia em novembro, tem um núcleo de sete guardiões que preservam um segredo que garantirá o futuro da humanidade. A história se passa em Serro Azul, cidade fictícia do interior e onde não chegou a tecnologia. Marina faz o papel da jovem Luz. "Ela vive nesse lugar, que não tem TV, celular nem internet, e isso é realmente muito distante da realidade. Haverá um momento em que vão querer levar tudo isso para a cidade".

Para a personagem, ganhou novo cabelo. "Como acabei de sair de uma novela, teria de mudar bastante o visual, para não enjoarem da minha cara. Fizemos franja e dei leve tonalizada para ficar ainda mais ruiva".

Dose dupla

Marina Ruy Barbosa ainda faz sua estreia nos cinemas neste ano. "É desafiador me ver na tela grande. Dá uma ansiedade", revela.

Estreia primeiro, em 8 de novembro, "Todas as Canções de Amor", de Joana Mariani. Já o thriller psicológico "Sequestro Relâmpago", de Tatá Amaral, está marcado para chegar aos cinemas em 15 de novembro.

Par romântico de Bruno Gagliasso em "Todas as Canções do Mundo", no longa ela vive a escritora Ana. "É a história de dois casais que moram no mesmo apartamento em épocas diferentes. Enquanto um casal está se separando, nós somos, eu e o Bruno, os recém-casado", conta Marina. "A Ana é uma escritora e está nesse início de casamento, descobrindo a vida, cheia de certezas e incertezas. Acabei me identificando muito com ela".

Já o pesado filme "Sequestro Relâmpago", que inclusive também levou a artista a filmar de madrugada nas ruas da conhecida cracolândia, no centro da capital paulista.

"Este foi um trabalho bem mais denso. É um filme que toca em feridas, porque ele faz críticas sociais".