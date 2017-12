Que cor eu vou?

00:00 · 16.12.2017 por Carol Kossling - Repórter

Clara Dourado é coach de imagem e realiza consultoria para definição da cartela de cores ideal para cada pessoa. E aplica diagnóstico de objetivo de imagem de acordo com o perfil de cada uma ( Fotos: Helene Santos )

Assim como cada ser humano é único, cada um tem sua própria cartela de cores exclusiva que envolve algumas análises, como tom de pele natural, estilo de vida, personalidade e a imagem que tem ou que deseja passar.

A coach de imagem, Clara Dourado ressalta que é importante entender que a cartela de cores é uma forma de a pessoa valorizar sua beleza e esconder imperfeições, mas não é limitante.

"É uma ferramenta dentro da consultoria de imagem que existe para valorizar e não para limitar o uso das cores. A cartela não é uma obrigação, é uma possibilidade para quem usa sempre as mesmas cores e quer expandir", informa.

Classificação da palheta

Os tons são divididos em quentes ou frios, luminosos ou opacos e claros ou escuros. Em seu trabalho, a coach utiliza tecidos coloridos que representam estas categorias e os aproxima do rosto da pessoa para detectar a cartela de cores ideal para o tom de pele dela.

"A diferença entre um tom que valoriza sua cor natural e um que não valoriza é muito grande. As clientes costumam achar esta parte a mais divertida, mesmo as mais céticas, justamente porque elas conseguem perceber a diferença dos tecidos - algo que nunca haviam pensado ou testado antes", conta Clara.

Réveillon

Mesmo atuando na área de moda, a estilista Amanda Pereira, 31, quis conhecer quais as suas cores para escolher um look para o Réveillon.

Clara comenta que geralmente no fim do ano as pessoas gostam de associar as energias e as vibrações das cores ao escolher a roupa.

"Sabendo sua cartela você consegue pegar a tonalidade ideal. Por exemplo, dentro do amarelo existe uma gama de cores do mais vivo ao tom pastel", explica.

Após a análise, Amanda descobriu que sua cartela possui tons frios, escuros e iluminados. Com pinceladas de roxo, verde, alguns rosas, azul e, ainda, que o preto fica melhor para ela que o branco.

A coach de imagem revela que são cores que ela já amava, inclusive seu cabelo está na cor rosa. "Instintivamente a gente já vai nas cores da nossa cartela e vamos percebendo o que fica bem. Amanda estava em pânico para verificar se alguma cor que gosta não combinava com ela", diz.

Mistura e união

Após saber qual a sua cartela de cores é preciso, ainda, conseguir combinar duas ou mais tonalidades.

Para o Réveillon, a consultora de imagem e estilo, Paula Chiaradia confirma que um look total branco é chic e sofisticado, mas ele também pode ser associado a outras cores para captar energia.

"Os tons prediletos para essa combinação são o dourado e o prateado, pois trazem muita elegância", diz

Mas Paula atenta que o que tem se observado nos últimos anos é a presença de outras cores, além dos metalizados, como o amarelo. "Esta cor desperta descontração, leveza e otimismo. Rejuvenesce e expressa charme. Dizem também que atrai dinheiro", diz.

Além do branco, o amarelo fica lindo com o azul ou cinza para as mais clássicas e pode até ser combinada com o pink ou laranja para as mais ousadas. O vermelho, o rosa e o pink são usadas no Ano-Novo, especialmente pelo seu significado, mas também ficam lindas se usadas juntas.

"Na consultoria ensino como combinar por meio de várias técnicas, entre elas análogas e complementares usando o círculo cromático. Exemplo, a combinação do pink e vermelho é análoga, ou seja, cores vizinhas no círculo", explica.

Para quem não abre mão da roupa branca, mas quer usar uma outra cor no look a dica é usar o ponto de cor nos acessórios, como sandália, colares, pulseiras, bolsa, unha e até mesmo a lingerie.

"A combinação com o branco é fácil, pois como é neutra acaba combinando com tudo. Vai depender da vontade, gosto ou do significado que a pessoa quer dar para passagem do ano", finaliza.

Glamurosa

Para quem vai numa festa mais chic, invista no vestido justo com decote e babados que dão ar de movimento ao look. O branco é a cor universal, fica bem em todas as pessoas e no Brasil ainda é a cor tradicional para a virada. Na composição, scarpin que permite dançar à vontade. A make casa com a proposta da roupa e na cor do batom o rosa, da cartela de cores da Amanda. O cabelo foi penteado para trás com gel. Nos acessórios argolas douradas para iluminar (vestido Florinda. Sandália Melissa).

Fashionista

Para quem faz a linha moderna, macacão largo midi na cor branca com alguns tons de rosa e roxo (que são da cartela da Amanda). Combinado com sapato de salto grosso, confortável para dançar. Nos acessórios o destaque é um brinco só, mais ousado e iluminando o rosto. A maquiagem está "ton sur ton" com várias tonalidades de violeta, incluindo o batom. A cor é a oficial da Pantone para 2018 (macacão Ahazando).

Praiana

Para um look mais descontraído, no melhor estilo praiano, a dica é o top estampado, saia azul e a sandália plataforma. Indicado para quem está cansada do branco e quer atrair um 'arco-íris' na passagem do ano. Tem a utilização de tons complementares da roda de cores como o azul e laranja, que dá muito certo. Na make, um gloss mais claro para dar brilho. (top Ahazando. Saia Florinda. Sandália Melissa).