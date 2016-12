Presentinho dos céus: um alto astral

00:00 · 24.12.2016

Como se fosse um presente dos céus, este Natal é pródigo em aspectos positivos. Um deles é o trígono de Saturno, em Sagitário, com Urano, que transita por Áries. Esses signos são do elemento fogo e sua influência nos torna ainda mais alegres, vitais e confiantes. Eles prometem uma noite divertida e estimulante. Além disso, ao mesmo tempo que nos energiza, Saturno concede paciência e sabedoria e estimula nosso espírito filosófico. Saturno e Urano também harmonizam-se com Vênus e Júpiter, por isso há uma forte corrente de amor, compreensão e amizade no ar. Nossas mentalizações positivas serão bem sucedidas, mesmo porque nesta data, sem combinar, os corações e mentes de todas as pessoas de boa vontade a se unem no anseio por um mundo melhor, mais justo e pacífico. Esse nosso ideal coletivo gera uma poderosa energia invisível, muito benéfica e construtiva, que funciona como que uma rede protetora sobre toda humanidade.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Este Natal promete ser alegre e estimulante para você, que está em um estado de espírito elevado e pode transmitir maior entusiasmo a todos a sua volta. DICA: você tende a mostrar-se uma pessoa muito mais demonstrativa, capaz de expressar plenamente seus sentimentos e isso lhe aproxima dos outros.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

A passagem de Urano sobre seu setor da transcendência acentua sua espiritualidade natural e sua necessidade de elevação. Esse planeta faz com que neste Natal sua fé esteja mais viva e poderosa do que nunca. DICA: imagine melhores condições para o planeta Terra e saiba que suas forças mentais positivas ajudam a criá-las.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Neste Natal seu espírito de solidariedade está reforçado por Vênus e Saturno, que fazem com que você se mostre mais idealista, com a mente voltada para um mundo melhor para todos nós. DICA: tende a haver com clima de muita amizade e cumplicidade em seus relacionamentos pessoais e familiares.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Sua necessidade de religação com o Todo está mais marcante do que nunca neste Natal, em que você pode vivenciar plenamente a religiosidade que marca essa data. DICA: Júpiter faz com que você se mostre uma pessoa ainda mais generosa e expansiva em casa, capaz de dar o melhor de si aos amigos e familiares.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Graças ao trânsito de Vênus pelo signo oposto ao seu, durante este Natal sua necessidade de dar e receber afeto está mais marcante do que nunca. Você tende a mostrar-se uma pessoa muito mais interessada nos outros e pode vivenciar de modo intenso o verdadeiro espírito desta data. DICA: Júpiter reforça seu lado solidário.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

As ótimas vibrações de Saturno e Urano elevam seu astral neste Natal e possibilitam que você se entrose ainda melhor com a família. Você tende a mostrar-se mais flexível e tolerante com os mais velhos e isso faz com que haja harmonia em casa. DICA: Plutão lhe promete boas oportunidades de renovar-se .

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Júpiter lhe coloca em evidência e faz com que neste Natal seu valor seja devidamente reconhecido. Aproveite esta fase de fortalecimento para juntar sua mente às de todos que sonham com um mundo em que os valores do amor e da harmonia sejam mais vívidos. DICA: Júpiter e Vênus lhe estimulam a pensar positivo.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

O Natal acontece com Júpiter em harmonia com Vênus, que acentua sua necessidade ser útil e estimula seu lado dedicado aos outros. Esses planetas reforçam seu desejo de transcendência e lhe ajuda a viver o espírito natalino no que ele tem de mais elevado. DICA: desligue-se das preocupações materiais.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Durante este Natal os astros lhe transmitem maior sensação de segurança e estabilidade. Eles possibilitam que você sinta uma grande felicidade e muito reconhecimento por estar com as pessoas queridas e celebrar essa data com elas. DICA: acautele-se contra os excessos alimentares e não exagere à mesa.

CAPRICÓRNIO (21 dez. a 20 jan.)

Urano transita sobre seu signo de concepção, por isso neste Natal você sentirá maior alegria em você unir-se aos familiares, comemorar e alegrar-se com eles. Aproveite para contatar os parentes mais distantes e expressar seus melhores votos. DICA: mentalize tudo de bom que deseja para si e para a humanidade.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Sua capacidade de comunicar-se está em alta neste Natal, graças Saturno e Urano, que estimulam seu lado mais solidário, desejoso de confraternizar-se com os parentes e amigos. DICA: aproveite esta data para juntar seu pensamento aos de todos que mentalizam um mundo mais humano, justo e fraternal.

PEIXES ( 20 fev. a 20 mar.)

Seu desejo de refletir e introverter-se está mais intenso neste Natal, em que Júpiter lhe dá condições de mergulhar no lado subjetivo da realidade para entendê-la melhor. DICA: reflita profundamente sobre os elevados valores natalinos do amor e da amizade, que aproximam tanto você dos amigos e familiares.