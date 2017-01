Praieiros soltos

00:00 · 06.01.2017 por Sérgio Ripardo - Repórter

Selvagens À Procura de Lei, banda cearense criada em 2009, é formada pelos músicos Gabriel Aragão, Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães

Falou rock cearense, falou Selvagens à Procura de Lei. A banda vive uma fase de sucesso, ampliando o alcance de seu som com shows pelas variadas regiões do País. As diversas críticas favoráveis ao terceiro álbum, "Praieiro", dão gás aos novos projetos para 2017. Nesta sábado (7), o grupo reencontra sua base original de fãs, com um show no Órbita Bar, na Praia de Iracema.

"2016 foi um ano difícil para o Brasil, teve a questão política, a economia, mas foi um ano legal para a banda. Rodamos muito o País", diz ao Zoeira o vocalista Gabriel Aragão.

Eles já escolheram uma nova faixa de trabalho: "Dois de Fevereiro", que abre o CD lançado no ano passado.

"Esta música foi uma surpresa para nós. O Spotify escolheu para divulgar, entrou em várias playlists e começou a tocar na rádio naturalmente", diz Gabriel.

Resultado: "Dois de Fevereiro" vai ganhar um clipe, gravado em uma praia cearense. Também está para ser lançado o clipe de "Guetos Urbanos", que teve imagens gravadas no Titanzinho.

A banda também pretende registrar, no segundo semestre deste ano, um show ao vivo para um futuro lançamento de DVD. A ideia é gravar no Centro Dragão do Mar.

"Já tocamos para mais de 6 mil pessoas na Praça Verde do Dragão do Mar. Queremos muito ter o registro de áudio e vídeo de um momento assim", revela o vocalista.

Turnê

O Selvagens à Procura de Lei também quer repetir apresentações em capitais como Belo Horizonte, Florianópolis e Rio de Janeiro. Eles planejam pisar em lugares onde nunca tocaram, como Porto Alegre (RS). Neste mês, o grupo fará dois shows em São Paulo, onde a banda já é famosa no circuito independente.

"Em 2013, quando chegamos em São Paulo, achava-se que só existia banda de forró no Ceará, soava exótico conhecer uma banda de rock de Fortaleza. Mas sabemos que o rock é muito forte no Nordeste. É o pessoal que não conhece", observa Gabriel.

Ele diz que essa percepção está mudando no Sudeste devido à maior frequência de artistas cearenses radicados, como Daniel Groove, Jonnata Doll & Os Garotos Solventes, entre outros.

As solicitações para shows do Selvagens não param. No ano passado, eles chegaram a fazer 12 apresentações no intervalo de nove dias. Gabriel afirma que o repertório do grupo tem se transformando a cada trabalho.

"Evoluímos do indie rock no primeiro disco para uma influência mais psicodélica no segundo. Agora, no terceiro álbum, mudou de novo, passamos a brincar mais com o pop e o dance", diz.

Ele exemplifica o ecletismo da proposta sonora do Selvagens à Procura de Lei. As faixas "Felina" e "Guetos Urbanos" são músicas de reggae, em sintonia com o título do álbum, "Praieiro".

Mais informações

Selvagens à Procura de Lei no Órbita

Sábado (7), às 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 50 (inteira) e R$40 (promocional). (3453.1421)