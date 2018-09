Pra cair no samba

00:00 · 21.09.2018

Com auge nos anos 1990, o pagode está voltando com força total em 2018. Um dos principais responsáveis por isso é batizado como Jheison Failde, mas atende por Ferrugem. O carioca de 28 anos vem a Fortaleza para o lançamento do DVD "Prazer, Eu Sou Ferrugem", gravado no dia de seu aniversário, 19 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro.

Ferrugem chega ao Terminal Marítimo dos Passageiros no próximo sábado, 22, com repertório recheado de músicas inéditas, que o alavancaram ao topo das paradas do Brasil, mas sem esquecer dos antigos sucessos.

A festa está marcada para começar às 22 horas e contará também com Dodô, comandando o Grupo Pixote, além da galera do Samba 85.

De volta

O pagodeiro virá pela segunda vez à capital cearense. Ele esteve na cidade em 2016, como uma das atrações da festa Samba Brasil. Ele demonstra um carinho especial pelos fãs alencarinos. "Eu tenho todo carinho, respeito e amor por esses fãs. Eu quero muito que essa noite seja especial pra eles, assim como será pra mim. O mais importante são eles", diz.

Ferrugem agora é atração principal da noite e se mostra animado para o show. "Tô super ansioso, com o coração batendo a mil. Sempre rola aquele frio na barriga, aquele questionamento de 'será que eles vão gostar?', mas vai dar tudo certo!".

O protagonismo alcançado pelo cantor reflete o sucesso de músicas inéditas de seu DVD, como "Pra Você Acreditar", "O Meu Coração Tem Medo" e "Pirata e Tesouro". Esta última, inclusive, alcançou a marca de samba mais ouvido pela Billboard Brasil, no Carnaval de 2018.

Quando veio em 2016, Ferrugem era marcado por hits como "Climatizar" e "Ensaboado". Apesar dessas canções não serem o foco do show, os fãs mais antigos podem ficar despreocupados. As músicas foram contempladas no DVD e são presenças certas no repertório do cantor para sábado.

Do arranque ao dolente

Sem dúvidas, o DVD de Ferrugem é marcado pelo romance dos sambas dolentes. As melodias mais lentas e com letras mais melosas são características do momento do pagode, e com Ferrugem não é diferente. O cantor, porém, não esquece da origem do samba em suas apresentações.

A animação, o partido alto e o samba de arranque também serão trazidos pelo cantor, com músicas próprias e homenagens a nomes mais antigos e consagrados no cenário nacional, como Fundo de Quintal e Zeca Pagodinho.

Surpresas

Ferrugem contou com várias participações na gravação do DVD, como Thiaguinho, Péricles e Ludmilla, e nos shows de lançamento pelo Brasil. Deixando os fãs ansiosos, o cantor preferiu despistar sobre a possibilidade de alguma participação surpresa para o show de sábado. "Vou deixar no ar esse questionamento. Vai ter convidados? Será? Se eu contar vai deixar de ser surpresa, mas posso garantir que vai ser um show inesquecível", destacou.

Ferrugem traz a Fortaleza os ensinamentos de sua mãe, que nunca deixou o garoto parar de sonhar.

Mais informações

Ferrugem - lançamento de DVD

Sábado (22), às 22h, no Terminal Marítimo de Passageiros (Av. Vicente de Castro, Mucuripe). Ingressos: R$110. (98773.7330)