Poesia sonora

00:00 · 09.06.2017 por Carol Kossling - Repórter

No melhor estilo voz e violão, Leoni traz a Fortaleza neste domingo (11), no Teatro Riomar, o show "Multiversos" que mescla música, poesia e projeções visuais. No repertório reúne sucessos atuais e hits da época do Kid Abelha e Heróis da Resistência, além de três canções inéditas, sendo uma delas "Tocha Acesa", parceria com Cazuza. "Cadáver Exquisito", de Fito Paez, ganha nova versão.

O cantor e compositor comenta que o show funciona como capítulos de um livro e está dividido em quatro grandes momentos: sofrimento, amor, prazer e celebração. "A aproximação com o público é muito grande. Conto histórias durante o show, dá para conversar com o público", diz.

Poesias

A proposta do show, segundo conta Leoni, nasceu após o cantor fazer oficina de poesias. "Voltei a escrever poesias e descobri um mundo de poetas com pouca exposição. Lembram muito de Vinícius de Morais", comenta.

A partir daí ele aproveitou para fazer um show novo com poesia contemporânea brasileira. "Nas projeções estão vários amigos e amigas minhas, como Frejat, Sérgio Sampaio, Paulinho Moska, Ana Beatriz Nogueira, Paulo Miklos, Augusto Madeira", descreve.

Leoni considera que tem muita gente boa fazendo poesia sobre o dia a dia, sobre o cotidiano. "As pessoas têm em mente apenas poesias mais elevadas ou que falam de amor, mas não é", conta.

Inédita

Nesse clima poético, Leoni começa o show com uma canção inédita: "Tocha acesa", criada em cima dos poemas de Cazuza. Com vasto repertório autoral, o cantor reinterpreta outros grandes nome da música nacional. "Tem Caetano Veloso, Roberto Carlos, Hebert Viana (Paralamas do Sucesso), Legião Urbana. São meus ídolos e estão relacionados aos tema do shows". Ele ainda executa músicas de Radiohead, Raul Seixas, Skank e Bob Dylan.

Projetos

Mesmo com a turnê viajando pelo Brasil, Leoni consegue tempo para criar novas canções e comenta que está compondo bastante. E, ainda, fala sobre planos futuros.

"Comecei um projeto que ainda vou ver se vai dar para virar show. Também estou escrevendo um livro com Mauro Santa Cecilia", revela.

Leoni também está numa parceria com o cantor Frejat. "Fizemos todas as músicas de um filme chamado 'Intimidade entre estranhos'. E estamos envolvidos no roteiro, porque o personagem principal é um compositor. Estamos vendo se as músicas funcionam ou se precisamos fazer mais alguma coisa", declara o músico. O filme deve estrear, provavelmente, no próximo ano.

O início da carreira solo de Leoni aconteceu em 1993, após ter passado pelo Kid Abelha e Heróis da Resistência, com a música "Garotos II".

Foi um sucesso, assim como outros grandes hits assinados por ele, como "Fixação", "Só pro Meu Prazer", "Como eu Quero" e "Exagerado".

Mais informações

Leoni apresenta show "Multiversos"

Dia 11 de Junho, às 20h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Lauro Nogueira, 1500 loja 3001, Papicu). Ingressos: de R$100 (plateia alta) a R$140 (plateia baixa). (3244.2688)