Poder de estruturação em alta

00:00 · 25.01.2017

Até amanhã a Lua está em Capricórnio, signo terrestre no qual acentua nossa capacidade de estruturação e nos dá condições de atuar de modo objetivo sobre a realidade concreta. Nesse setor zodiacal, a Lua estimula nosso lado tenaz, batalhador e ambicioso e nos dá condições de lutar com garra para realizar nossos planos. Nosso satélite faz conjunção com Mercúrio e Plutão, por isso nos dá ótima cabeça para as finanças e facilita os negócios com terras ou imóveis. Mas para que tudo vá bem é importante que a gente não bloqueie a livre expressão de nossas emoções. A passagem da Lua pelo signo terrestre de Capricórnio possibilita que apreciemos melhor a natureza e principalmente os lugares montanhosos e elevados. Mais do que nunca, o contato com o verde exerce um efeito calmante sobre nosso psiquismo. As horas de isolamento e reflexão tendem a ser frutíferas, pois possibilitam que a gente relaxe e ordene as ideias.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Nesta fase a Lua transita pelo ponto mais elevado do seu céu natal, onde coloca você em evidência e lhe dá muito entusiasmo para concentrar-se na carreira e lutar pela realização de suas ambições. DICA: para prevenir o estresse acautele-se contra desgastes e alterne os períodos de esforço com outros de descanso.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

As energizantes vibrações da Lua atingem de modo harmonioso seu Sol nata. Assim, estes dias são de intensa energização para você. Aproveite para ampliar seus horizontes e até mesmo sua visão de mundo. DICA: viajar, mudar de ambiente e respirar novos ares será enriquecedor e lhe fará bem.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Até amanhã a Lua magnetiza seu setor das transformações e anuncia dias excelentes para você romper com tudo o que considera ultrapassado em sua vida. Esse astro acentua sua capacidade regenerativa (física e psíquica) e lhe dá condições de sacudir a poeira e dar a volta por cima das crises. DICA: você anda mais perspicaz.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Hoje e amanhã a Lua ativa o signo oposto ao seu, portanto atue com tato e prudência em suas relações pessoais e esteja alerta para não se envolver em situações de disputa. Não se deixe levar demais pela competitividade nem bata de frente com quem está por perto. DICA: lembre-se de que "a união faz a força".

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Nosso satélite, a Lua, passa a acentuar a seu lado mais esforçado e trabalhador e enche você de pique para concentrar-se em suas atividades. Você tende a fazer tudo com maior boa vontade. Não seja exigente demais nem implique com os outros. DICA: procure aceitar as pessoas como elas de fato são.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

A passagem da Lua por sua casa da alegria assinala dias favoráveis e estimulantes para você, que pode dar o melhor de si em todas as áreas nas quais atua. Você tende a sentir-se mais vital e com maior disposição para tudo. DICA: os amores e encontros estão em alta e se você está só pode conhecer alguém especial.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Nestes dias a Lua transita sobre seu setor doméstico, por isso aconselha você a usar de muito tato ao relacionar-se com a família e todos em casa. Não faça nem aceite provocações e atue no sentido de preservar a harmonia doméstica. DICA: Netuno e Vênus ajudam a restabelecer a paz no terreno sentimental.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

As atividades culturais e intelectuais estão favorecidas pela Lua, que acelera sua mente e lhe ajuda a aprender mais fácil e rapidamente. Informe-se, atualize-se e aproveite esta fase para dedicar-se aos estudos. DICA: não se disperse em atividades demais e meça bem a consequência de suas palavras.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Agora a Lua ocupa seu setor material, por isso acentua seu espírito prático e lhe dá condições de realizar as coisas com maior facilidade. Você anda com boa cabeça para os negócios e finanças e pode inclusive incrementar seus rendimentos. DICA: dê maior atenção a suas necessidades de espirituais.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Ontem a noite a Lua iniciou a visita que mensalmente faz a seu signo, por isso estes dias são de grande magnetização para você, que se mostrará uma pessoa muito mais determinada e decidida. Você está em condições de lutar com garra para atingir suas metas. DICA: pense bem antes de agir, para não entrar em frias.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O trânsito da Lua pelo signo anterior ao seu anuncia uma fase em que você deve ser particularmente prudente. Não se envolva de forma precipitada e impulsiva em situações que não sejam bem claras. DICA: não fantasie nem alimente expectativas demais em relação aos outros, para não sofrer inutilmente.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

A Lua dinamiza sua vida social, torna você uma pessoa mais participante e lhe estimula a aliar-se a grupos que defendam melhores condições para a coletividade como um todo. Você tende a estar bem mais consciente de seus deveres e direitos. DICA: curtir os amigos e a vida em grupo é ótima pedida.