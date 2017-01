Plutão e Vênus elevam o astral

00:00 · 21.01.2017

Vários aspectos tensos influenciam o momento presente e tentam tumultuar as coisas, mas felizmente Vênus, em Peixes, harmoniza-se com Plutão e eleva bastante o astral, especialmente entre as pessoas que se gostam. O fato de Plutão estar em Capricórnio, acentua nosso lado ambicioso e nossa capacidade de atuar objetivamente sobre a realidade. Plutão e Vênus também nos dão condições de tomar maior consciência de tudo, inclusive de nossos próprios sentimentos e processos íntimos. Esse aspecto benéfico, somado às emanações enviadas pela Lua, que está em Escorpião, torna estes dias particularmente indicados para fazermos um profundo balanço de nossa vida amorosa. Nossa capacidade de regeneração está em alta e permite que nos recuperemos bem mais facilmente das tensões desta fase. Assim, é hora de a gente sacudir a poeira e dar a volta por cima das crises e dificuldades geradas pelo aspecto desarmonioso de Marte com Saturno.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Plutão magnetiza o ponto culminante de seu céu natal, por isso acentua seu carisma pessoal e lhe dá condições de projetar-se naquilo que faz. O sucesso, social e profissional, está mais do que nunca a seu alcance. DICA: não se descuide de suas necessidades afetivas e preste atenção em quem você gosta.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

O ótimo aspecto que seu regente Vênus estabelece com Plutão estimula sua vida social e torna estes dias propícios para você fazer novos amigos. Pessoas bem colocadas podem lhe dar a maior força, não se feche! DICA: tende a haver com clima de companheirismo e amizade com quem você mais gosta.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Nesta fase Plutão ativa sua casa do inconsciente. Assim, lhe dá condições de entender ainda melhor o que se passa em seu próprio íntimo, em especial no que se refere a assuntos do coração. DICA: aproveite a fase para abrir o coração e troque confidências com quem você mais gosta, pois isso aproxima vocês.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

O fato de Plutão vibrar positivamente no signo oposto ao seu aumenta a atração que existe entre você e a outras pessoas e faz com que as coisas rolem bem mais facilmente no terreno amoroso. DICA: você tende a mostrar-se uma pessoa mais carinhosa e conciliadora e o astral é de harmonia e entendimento.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Agora Vênus está em bom aspecto com Plutão, por isso faz com que estes dias sejam excelentes para você concentrar-se em atividades criativas e exercer seu lado inovador. DICA: seja tolerante e faça vista grossa às humanas imperfeições alheias, especialmente as das pessoas mais próximas e queridas.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Os planetas Vênus e Plutão fazem com que seja muito mais fácil para você dialogar com quem ama e expressar com clareza suas ideias e sentimentos. Você está em condições de analisar racionalmente seus sentimentos. DICA: aproveite para desfazer eventuais tensões e mal-entendidos com as pessoas a sua volta.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Seu regente Vênus alia-se a Plutão no sentido de tornar estes dias muito favoráveis para você renovar sua casa, com imaginação e poucos gastos. Você pode tornar o ambiente doméstico mais bonito e aconchegante, e isso fará com que se sinta bem nele. DICA: você precisa de beleza como do ar que respira.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Vênus, o planeta do amor e da Pequena Fortuna, vibra em harmonia com Plutão, por isso eleva o astral no amor e faz com que sua vida sentimental entre nos eixos. Os momentos a dois prometem ser ótimos, portanto não se feche. DICA: se você está só, há boas chances de conhecer alguém muito especial.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Nestes dias Plutão e Vênus, em bom aspecto, acentuam sua capacidade de realização e lhe tornam uma pessoa muito mais objetiva e eficiente. Você está em um bom período para incrementar seus ganhos e conquistar uma situação financeira mais estável. DICA: dialogue francamente com a pessoa amada.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

As românticas vibrações de Vênus ativam seu signo através de Plutão, que transita por ele. Esses astros dão muita proteção a sua vida amorosa. Viajar e curtir uma pequena lua-de-mel a dois tende ser estimulante. DICA: se você está só, há boas chances de conhecer alguém interessante durante uma viagem.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Como Vênus está em harmonia com Plutão será mais fácil que você manter o espírito crítico no terreno amoroso e não se iludir nos assuntos do coração. E é bom que você seja realista, para não sofrer decepções previsíveis. DICA: acautele-se contra negócios confusos e não faça gastos fantasistas ou desnecessários.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

O planeta que governa o amor e a beleza, Vênus, está em seu signo e harmoniza-se com Plutão. Assim, dá ainda mais força a sua vida sentimental. Você, que já é tão doce, tende a mostrar-se uma pessoa ainda mais ardente e demonstrativa. DICA: pode até pintar uma nova paixão em sua vida.