Performance para encantar

00:00 · 27.01.2017

Maria Bethânia se apresenta no programa "Todas as Bossas"

O programa Todas as Bossas apresenta uma performance da cantora baiana Maria Bethânia neste sábado (28), excepcionalmente às 23h, na TV Brasil. O show foi gravado pela TVE Bahia em maio do ano passado no "Festival Eu Sou a Concha" que marcou a reinauguração da Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. No espetáculo, a anfitriã recebe a também baiana Margareth Menezes.

Artista consagrada, Bethânia emocionou o público na apresentação que resgatou composições que a acompanharam em seus mais de 50 anos de carreira. O repertório inclui canções como "Reconvexo", de Caetano Veloso; "Olhos nos olhos", de Chico Buarque; "Fera Ferida", de Eramos e Roberto Carlos; e surpresas como a música "É o Amor", da dupla Zezé di Camargo e Luciano.

Sob o comando do músico e jornalista Marcelo Taboas, o programa Todas as Bossas é uma atração semanal da TV Brasil com shows que mostram a diversidade de cantos, ritmos e sotaques do país. A proposta é contemplar a variedade dos gêneros que formam o repertório nacional: da MPB ao axé, do samba ao rock, do romântico ao experimental.