Pequena Grande Vida: encolhi os adultos

00:00 · 22.02.2018

Em "Pequena Grande Vida", Matt Damon interpreta um morador suburbano de Omaha (EUA) que, junto com sua esposa, papel de Kristen Wiig, sonha com uma vida melhor.

Enquanto o mundo encara uma crise de superpopulação, cientistas desenvolvem uma solução radical que pode encolher os humanos a 12 centímetros de altura.

As pessoas rapidamente descobrem quanto dinheiro é gasto em um mundo "menor" e, com a promessa de um estilo de vida luxuoso, inimaginável nos sonhos mais insanos, o casal decide se submeter ao controverso procedimento e embarcam em uma aventura que mudará suas vidas para sempre.

Com boa aceitação do público e crítica nos Festivais de Veneza, Toronto e Rio de Janeiro, a produção é dirigida por Alexander Payne (de Os Descendentes e Sideways - Entre Umas e Outras), com as participações de Christoph Waltz e Hong Chau.

Em entrevista ao site Adoro Cinema, a atriz Kristen Wiig falou que o filme carrega muitas mensagens. "Conheço pessoas que foram afetadas pelas questões ecológicas, pela cultura materialista na qual vivemos, pela questão do que você faria por alguém que você ama. Imigração, pobreza. Esse filme te põe pra pensar sobre muitas coisas, e adoro isso. Amigos meus me disseram que viram o filme e repensaram seus modos de vida depois de assistirem".

Para os que cresceram nos anos 1990, essa ideia de humanos "encolhidos" não parece completamente estranha.

Sim, a própria Kristen Wiig reconhece a semelhança com o icônico filme "Querida Encolhi as Crianças" (1989). "Sim, essa pode ser considerada uma versão adulta de 'Querida Encolhi as Crianças'. Deviam exibir os dois lado a lado, uma exibição dupla", diverte-se na mesma entrevista ao site.