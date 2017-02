Pensar a comédia nacional

00:00 · 04.02.2017 por Diego Benevides* - Repórter

Tatá Werneck nos bastidores com o diretor Teodoro Poppovic Ingrid Guimarães faz uma participação interpretando ela mesma

As comédias lançadas nos cinemas brasileiros são iscas perfeitas para render boas bilheterias. Um dos casos mais recentes é "Minha Mãe é uma Peça 2", estrelada por Paulo Gustavo, que já ultrapassou 8 milhões de espectadores, número impossível de ignorar.

O mercado audiovisual não sofreu com a crise financeira do País e revela que o público está cada vez mais interessado em entretenimento.

Na última quinta-feira (2), outra comédia entrou em cartaz. "TOC - Transtornada Obsessiva Compulsiva" tem como principal atrativo a atriz Tatá Werneck, um talento nato do humor brasileiro que nasceu na geração MTV e agora encara sua primeira protagonista nas telonas.

A obra, roteirizada e dirigida pelos amigos Paulinho Caruso e Teodoro Poppovic, troca a comédia rasgada por um humor mais dinâmico, que nasce da harmonia entre a própria Tatá e o elenco secundário, formado por nomes como Vera Holtz, Bruno Gagliasso, Daniel Furlan e Luis Lobianco, além da participação bem-vinda de Ingrid Guimarães.

Durante coletiva de imprensa realizada no Rio de Janeiro, os criadores do longa-metragem falaram sobre acreditar na comicidade que surge dos conflitos dramáticos. A proposta da obra não é apenas afrouxar o riso com a repetição das mesmas piadas ou de escatologias, mas criar um espaço no qual o humor seja um real personagem da trama.

Gênero

Influenciados por grandes nomes da comédia internacional, como Woody Allen, Louis CK, Ricky Gervais, Jerry Seinfeld, Monty Python e o programa Saturday Night Live, os diretores optaram por misturar as possibilidades que nascem do riso para conquistar a simpatia dos mais diferentes públicos.

Estão lá os exageros, os palavrões e, principalmente, as sacadas inteligentes e frescas que partem dos personagens hilários. A mistura é positiva por pensar em uma forma mais contemporânea de alcançar a graça, sem recorrer aos recursos de sempre (que já estão saturados).

"Algumas das coisas mais interessantes que transitam para a comédia estão caindo para o drama, com curvas nos conflitos dos personagens, em uma fusão dos gêneros. 'TOC' tem um humor forte. Para fazer humor de verdade, você tem que falar sobre pessoas de carne e osso. Talvez a comédia tenha ganhado dramaturgias novas e espero que tenhamos chegado um pouco perto disso", conta Poppovic.

Experientes com a linguagem televisiva, que pode ser notada pela montagem frenética e a inserção de elementos da cultura pop, os diretores conhecem a plataforma em que estão, o cinema, e não abrem mão de criar uma identidade puramente cinematográfica, na qual é possível perceber o capricho com o qual o filme foi elaborado.

Isso se dá, talvez, pelo interesse dos realizadores em fortalecer o gênero que, muitas vezes, é subutilizado ou discriminado. "A comédia é meio que vista como um subgênero. Parece que quem faz cinema mesmo não pode gostar de comédia", aponta Caruso.

Paulinho Caruso e Teodoro Poppovic no set de filmagens

Fama

Em "TOC - Transtornada Obsessiva Compulsiva", Tatá interpreta uma atriz em ascensão que passa por diversos conflitos profissionais e pessoais que podem prejudicar a sua carreira.

O fato de ela ter manias é uma característica da personagem, não virando o centro dos problemas. O roteiro aborda de forma eficaz o mercado da fama e a vida das celebridades, sempre expostas ao assédio dos fãs e a uma vida virtual sem privacidade.

Tatá Werneck lembra que a ideia do longa-metragem nasceu de um desejo de contar uma história que a equipe tivesse interesse de narrar, sem a preocupação com os rótulos do gênero.

"Eu trabalhei com o Teo, ele escrevia as melhores esquetes do Comédia MTV. Nós queríamos fazer um filme juntos e falar sobre essa dor e as angústias do nosso trabalho, e sobre TOC, que é uma forma de falar de um controle ilusório que a gente tem sobre a vida. O filme acabou falando sobre algo muito maior pra mim, que me identifico em várias partes dessa história. Às vezes, você está mal, coloca uma peruca e é obrigada a fazer as pessoas rirem porque é o seu trabalho", diz a atriz.

Segundo Poppovic, a ideia era trazer um traço de absurdo, mas com um pé na realidade da vida de um ator famoso no Brasil. "Tentamos puxar para as dores reais e tirar o humor do drama. A montagem tenta representar essa poluição visual cheia de estímulos e interferências da vida da personagem. Nossa vida tem vários sentimentos e dramas acontecendo ao mesmo tempo. Essa antítese do purismo é o que tentamos buscar", diz.

Vertentes

Ao perceber a naturalidade do humor "nonsense" de Tatá, que é algo que emana da inteligência artística dela, os criadores decidiram arriscar em um novo rumo para o humor do roteiro. "No começo, o filme era sobre TOC e ponto. Começamos a ver que não era tão engraçado e saímos desse caminho. Levamos o TOC para ser característica da personagem e, claro, isso influencia na trama e nas escolhas dela", conta Caruso.

A obra foi pensada inteiramente para Tatá, que não utilizou o improviso para levar sua marca. A atriz afirma que pouquíssimas cenas foram improvisadas, como o excelente diálogo final com Ingrid Guimarães, porque ela queria se conectar completamente ao que foi construído pelo roteiro e não transformar esse em um "filme da Tatá", criando um estigma que geralmente acontece com outros nomes famosos do humor nacional.

"O filme é um guarda chuva de piadas, mas com várias visões de humor. Cada ator colocou uma e acho que os montadores, os trilheiros e os diretores de arte também fazem piadas visuais e sonoras. Temos vários tipos de expressões. A música também foi uma delas", lembra Poppovic ao ser questionado sobre a trilha sonora da trama.

A equipe do filme conta que não sabe ainda com qual público "TOC - Transtornada Obsessiva Compulsiva" vai se comunicar justamente por essa proposta mais específica.

"Às vezes, sabemos que o cinema nacional tem dificuldade de levar público e às vezes fazemos coisas que a amamos fazer, mas não é o humor gostamos de assistir. Queríamos um filme que a gente gostasse de assistir. Eu falo sobre o fato de ser um filme que não tem necessidade de ser popular, de fácil digestão, mas queríamos contar essa história porque ela fala comigo, fala da minha dor, de pessoas que eu conheço. Fala de forma bem humorada sobre situações que nós vemos", confessa Tatá.

"A grande diferença de 'TOC' é um humor mais cinematográfico. A comédia deriva da televisão, geralmente, filmada de uma forma mais televisiva, mais barata, menos preocupada com acabamento estético. Nos preocupamos muito em fazer uma comédia cinematográfica. Não é um apanhado de piadas. 'TOC' tem uma história", finaliza Caruso.

*O repórter viajou ao rio de janeiro a convite da produção do filme