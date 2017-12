Pela Pele: corpo e cidade

00:00 · 15.12.2017

Desafiar os limites do corpo ao mesmo tempo em que encanta a plateia por meio de suaves movimentos. Essa é uma das características que fazem da dança uma arte tão fascinante. Aliando os movimentos da dança contemporânea e uma ligação entre o corpo e a cidade, a companhia Michelle Borges apresenta, esse fim de semana, o seu novo espetáculo independente: Pela Pele.

O espetáculo é fruto da parceria entre a diretora e coreógrafa Michelle Borges e o artista visual Cadeh Juaçaba, e traz uma montagem inspirada no tempo, na cidade de Fortaleza e em seus habitantes. As ruas, os postes, a poluição visual e a arquitetura da cidade compõem o cenário criado por Cadeh. O "ser" cidade, seus anseios, angústias, desejos, prazeres, seu tempo (ou a falta dele), são interpretados pelos bailarinos em uma coreografia com momentos de improvisação e de interação com a plateia.

Dança e cidade

Parte do cenário é composto por areia, na qual os bailarinos exploram ainda mais os seus movimentos e surpreendem quem assiste pelas formas que os grãos desenham no ar, no chão e no corpo deles.

A montagem foi inspirada em um poema de Cadeh, homônimo ao espetáculo, e em uma experiência de vídeo dança dos bailarinos da Cia de Dança Michelle Borges. No caso, a experiência foi justamente na areia que hoje compõe o cenário.

"Esse espetáculo marca um novo momento em minha carreira como artista plástico e a parceria com a Michelle é sempre muito especial. Apesar de conviver com a dança desde pequeno, nunca havia me aventurado nessa área, e é gratificante criar uma obra inspirada no meu trabalho, na minha maneira de ver a cidade e desenhar isso de uma maneira nova, com corpos em movimento", comenta Cadeh.

A trilha, composta pelo produtor musical Paulo Wide Open Mind, foi criada exclusivamente para o espetáculo, e dá o tom para a dança dos bailarinos. Além desta, a interação com o público sugere momentos de improvisação também em relação às músicas.

Independente

Criada em 2009 pela diretora e coreógrafa Michelle Borges, a Cia de Dança Michelle Borges tem um corpo de baile de 13 bailarinos que passeiam entre a dança contemporânea e o jazz.

Em 2017, se desliga do Studio Michelle Borges e chega com um espetáculo independente, criado, coreografado e dirigido por Michelle Borges e Cadeh Juaçaba, marcando um novo momento profissional da Cia de Dança Michelle Borges.

"Esse espetáculo marca o início da fase independente da Cia. Que segue livre para criar e desenvolver o seu momento profissional de maneira mais concreta", reflete Michelle, que ano passado apresentou com a companhia o espetáculo "35 dólares", livremente inspirado na biografia e obra de Madonna.

"Pela Pele traz sentimentos e sensações que todos nós temos no dia a dia do viver-cidade. Esse espetáculo não seria possível sem a presença do Cadeh (sobrinho quase filho) ao meu lado, um artista sinônimo de talento, vocação e que converge perfeitamente com a minha arte", reforça a coreógrafa.

Mais informações

Espetáculo 'Pela Pele' - Cia de Dança Michelle Borges

De hoje (15) a segunda-feira (18), às 23h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$20. (3262.5003)