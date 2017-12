Para todas as intenções

00:00 · 16.12.2017

Há quem diga que usando a cor certa para as festas de fim de ano, a cor vai influenciar pelo resto dos 365 dias que virão. Conheça os significados delas e escolha a que mais se aproxima dos seus desejos, investindo nos tons em roupas, lingerie e nos acessórios.

Para a consultora de etiqueta corporativa e social, Maria Inês Borges da Silveira, as cores possuem uma forte influência em nossas vidas. "Elas causam um impacto tanto em quem as usam, como nas pessoas que as percebem, influenciando no nosso estado de espírito", afirma.