Para seguir o carnaval

00:00 · 03.02.2017 / atualizado às 11:50

Em 2017, a Verdinha entra no clima do ciclo carnavalesco de Fortaleza com um guia completo para os foliões aproveitaram os festejos na Capital.

O Verdinha na Folia reúne a história de alguns dos blocos que arrastam multidões para as ruas da cidade, traça um mapa das principais atrações, traz notícias importantes para quem quer curtir a folia, além de abrir espaço para a colaboração de foliões com dicas e comentários.

O conteúdo está dividido em seis seções: Blocos, apresentando o perfil das principais agremiações com um resumo em texto e uma entrevista em áudio com um dos responsáveis por cada cordão; Programação, com as atrações de cada dia de folia e um mapa de onde a festa acontece; Beleza, uma série de vídeos para inspirar quem quer sair fantasiado, seja com adereços de cabelo, maquiagem ou roupas especiais; Dicas e Música, seção construída com a colaboração do público que pode deixar comentários a partir da conta do Facebook e ouvir a playlist selecionada pela equipe de jornalismo com alguns dos hits que animam os brincantes nos corredores da cidade; além de Fotos e Notícias que serão atualizadas durante todo o ciclo de Pré-Carnaval e de Carnaval.

O conteúdo foi produzido pela equipe de jornalismo da Verdinha Online, sob a coordenação da editora Juliana Lima, com reportagem de Lorena Cardoso, desenvolvimento e designer de Virginia Rodrigues, Matheus Oliveira e Ricardo Colares.

Para a coordenadora de jornalismo da Rádio Verdes Mares, Simone Morais, o material aumenta a expectativa para cobertura noticiosa da programação carnavalesca da rádio. "O Verdinha na Folia vem abrir o trabalho de cobertura jornalística que estamos preparando para o Carnaval 2017. As dicas, programação e tudo que o internauta encontra no guia, antes e durante o carnaval, se somam às notícias que serão veiculadas durante os dias de folia. Assim procuramos oferecer serviço, entretenimento e notícia de forma completa", explica.