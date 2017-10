Para rir do amor

00:00 · 07.04.2017 por Sérgio Ripardo - Repórter

Claudia Ventura e Alexandre Dantas vivem, em comédia, um casal de atores que decide encenar oito contos de Artur de Azevedo ( Foto: Silvana Marques )

A peça carioca "Amor Confesso" faz três apresentações no Teatro Dragão do Mar, de hoje a domingo (9). A comédia mostra um casal de atores noivos em dúvida se vale a pena casar, enquanto encenam contos do escritor maranhense Artur de Azevedo (1855-1908).

Dirigido por Inez Viana, o espetáculo foi indicada ao Prêmio Shell na categoria "Melhor Direção" em 2012 e já passou por diversas cidades.

Os atores Claudia Ventura e Alexandre Dantas vivem os protagonistas e conversaram com o Zoeira sobre a peça, onde fazem 30 personagens, sem troca de figurino.

Eles destacam que a comédia é fruto de uma pesquisa da Cia Falácia sobre teatro narrativo e o uso de textos literários em cena, sem transformá-los em dramaturgia. "A ideia da companhia é trabalhar com textos que não foram originalmente escritos para o teatro", conta a atriz Claudia Ventura.

Além de Artur de Azevedo, que foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, a companhia pesquisa autores como o cearense Ronaldo Correia de Brito, João de Mancelos e Rubem Braga.

"O trabalho é sempre descobrir a teatralidade desses textos, sem interferir nos textos originais, sem transformá-los em dramaturgia. Falamos as palavras, as frases que o autor usou originalmente na sua obra", explica Claudia.

A peça também recorre a outros gêneros, como a música, o melodrama e a farsa.

"A gente usa a música contemporânea em uma brincadeira em que substituímos trechos do texto por canções que dizem a mesma coisa, como a música 'Vai Vadiar', de Monarco e Ratinho", exemplifica.

O sarcasmo e a ironia dão o tom dominante ao desenrolar da comédia de costumes. "O Artur de Azevedo tem essa qualidade de tratar com maestria as mazelas humanas. O humor é refinado, não tem baixaria nem palavra chula. É só a forma como ele conduz a história, é quase um suspense de humor", afirma Alexandre Dantas.

Contos

São oito contos de Azevedo que são encenadas pela montagem carioca. "É o encontro da cena teatral com o texto literário", define o ator.

Ele diz que o conto no Brasil era tratado como gênero literário menor, mas que Azevedo e seu contemporâneo Machado de Assis foram grandes defensores desse formato de se contar uma história.

"Artur e Machado não consideravam que o conto era uma intelectualidade menor, como se achava na época. Eles defendiam que não, era mais difícil passar tantas informações em um texto pequeno", explica Alexandre.

Mesmo os textos encenados na comédia "Amor Confesso" tendo sido escritos há mais de um século, os dramas narrados na comédia permanecem atuais, na opinião dos atores. "O tema do amor é atemporal e o humor de Artur supera essa barreira. O texto ainda é contemporâneo",diz.

Casados na vida real, Claudia e ele decidiram montar o espetáculo para festejar o relacionamento.

"Trabalhamos muitos anos juntos, desde 1991. Mas só em 2008 a gente começou a namorar por falta de opção (risos)", lembra Claudia.

A ironia da comédia é que, nessa comemoração, os atores decidem encenar os contos em que as histórias de amor acabam sem final feliz. E aí, casar ou não casar? Os desencontros dão o mote para a graça.

Mais informações

Amor Confesso

Sexta (7) e sábado (8), às 20h; domingo (9), às 19h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3488.8600)