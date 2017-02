Para pular Carnaval e curtir atrações culturais

00:00 · 01.02.2017

A folia carnavalesca cearense traz uma mistura de atrações musicais que levam alegria e cor para as ruas da cidade no mês de fevereiro.

Blocos como Luxo da Aldeia, Baqueta, As Travestidas se espalham durante os fins de semana, preparando os foliões para a semana oficial de Carnaval, que promete muitos sorrisos e glitter.

Fora do Carnaval, a programação de shows também traz apresentações de nomes que estão em alta na música brasileira, como Jaloo, Tiago Iorc e Mahmundi, além dos experientes Jards Macalé, Manassés e Dorgival Dantas.

Fevereiro também é o mês perfeito para os cinéfilos, que poderão assistir a boa parte dos filmes que estão indicados ao Oscar 2017.

Entre as estreias estão os elogiados "Moonlight - Sob a Luz do Luar", "Lion - Uma Jornada para Casa", "Estrelas Além do Tempo" e "A Qualquer Custo", todos indicados ao prêmio de Melhor Filme da premiação mais importante de Hollywood.

Saiba um pouco mais do que vai acontecer nas próximas semanas e programe-se!

Show

Dia 3

Peter Tosh Celebration

Os convidados da turnê incluem o guitarrista Tony Chin, os membros da banda Peter Tosh, Donald Kinsey, Keith Sterling, Santa Davis, Andrew Tosh e o baixista Fully Fullwood. Às 22h, no Let's Go bar (Rua Almirante Jacareí, 198, Praia de Iracema). Ingresso: R$47 (pista) e R$82 (camarote). (3093.6014)

De 3 a 5

Jards Macalé

O espetáculo homenageia os 50 anos da Tropicália e os compositores Jorge Mautner e Moreira Da Silva. Sexta, às 20h; sábado, às 18h e 20h, e domingo, às 17h e 19h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 289, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3453.2770)

Dia 4

Dorgival Dantas

Muito forró aguarda o público no Pôr do Sol do Poeta. Às 14h, no Iate Clube de Fortaleza (Av. Da Abolição, 4813, Mucuripe). Ingresso (3º lote): R$168 (inteira) e R$83 (meia) masculino e R$128 (inteira) e R$63 (meia) feminino. (3263.1744)

Rico Dalasam

O rapper Rico Dalasam, um dos principais nomes da música alternativa e empoderada, sobe ao palco ao lado do Get Down Project e Duro Bass Mafia. A partir das 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingresso: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3453.1421)

Dias 4, 5, 11, 12, 18 e 19

Vitrine Musical

O projeto reúne bandas covers de artistas da música, como Rihanna, Maroon 5, Bruno Mars e Cazuza, além de tributo ao melhor do forró das antigas e do brega. Entre as atrações estão The Dillas, Jeff Pereira, Yes no Yes, Cuz Cuz, Reite e Os Alfazemas. A partir das 13h, na praça de alimentação do Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio, Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Grátis. (3089.0900)

Dia 5

Cristiano Pinho e Manassés

Músico, compositor, instrumentista e produtor Manassés de Sousa se apresenta ao lado do arranjador, multi-instrumentista, produtor musical e compositor Cristiano Pinho. Às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3231.9461)

Dia 11

Jaloo

O cantor, compositor e DJ paraense Jaloo traz ousadia e diversão com o repertório de música eletrônica. O coletivo Fertinha também discotecará. A partir das 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingresso: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3453.1421)

Dia 12

Mahmundi

A cantora, compositora, produtora e multi instrumentista Mahmundi, codinome de Marcela Vale lançou seu primeiro álbum em março do ano passado. No show, ela é acompanhada por baixo, bateria e teclado, no show ela se reveza na guitarra e no teclado. Às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3231.9461)

Dia 17

The Dillas

A festa Neon Party convida a banda The Dillas para comandar a pista, com o melhor da música pop rock. Às 22h, no Amici's Bar (Rua José Avelino, 349, Praia de Iracema). (3023.3338)

Dia 18

Filipe Ret

Rapper carioca que tem se destacado na cena musical brasileira apresenta repertório musical com referências filosóficas e letras rimadas. Às 22h, na Barraca Biruta (Av. Zezé Diogo, 4111, Praia do Futuro). Ingresso (2º lote): R$80 (inteira) e R$40 (meia) na pista, R$120 (inteira) e R$60 (meia) no frontstage e R$160 (inteira0 e R$80 (meia) no camarote. (98687.5689)

Tiago Iorc

Dono de uma voz suave e inquietude criativa, o cantor

Brasiliense apresenta os principais sucessos de sua ascendente carreira. A partir das 21h, na Santa Praia (Rua Clovis Arrais Maia, 3345, Antonio Diogo). Ingresso: R$123 (inteira) e R$63 (meia) na pista e R$153 (inteira) e R$78 (meia) no camarote. (3261.0665)

Patrick Tor4

O DJ Patrick Tor4 apresenta o projeto Baile Tropical com mistura de ritmos populares das periferias. A noite também contará com Superbanda, Bloco É o Tchan, Meu Amor e Bubu. A partir das 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingresso: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3453.1421)

Dia 19

Idilva Germano

O show "Lady sings the blues" homenageia a carreira da cantora americana Billie Holiday. Às 18h30, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3231.9461)

Especial

Dias 3 e 4

Bloco Canelau

A concentração acontece das 16h às 21h na Av. Bernardo Manoel/Av. João de Araújo Lima, Praça Padre Cicero, Mondubim. (98180.8140)

Dias 3, 10, e 17

Bloco Luxo da Aldeia

A concentração acontece das19h às 22h na Praça do Ferreira. (98888.4070)

Dias 3, 10, 17 e 24

Bloco das Travestidas

A concentração acontece a partir das 20h, no mirante da estátua da Iracema Guardiã na Praia de Iracema. (98767.6682)

Dia 4

Bloquinho Devassa

Iohannes, Pedro e Benício, DJ Caio e Samba de Mesa agitam a bloco. A partir das 14h, no Reserva Open Mall (Av. Washington Soares, 3000. Eng. Luciano Cavalcante). Ingresso (1º lote): R$100 (inteira) e R$50 (meia). (3239.3539)

Dias 4 e 11

Bloco Infantil Mamãe eu Quero Brincar

Destinado ao público infantil, a concentração acontece das16h às 20h no Canteiro Central na Av. Boulevard I, próximo ao número 783, Jangurussu. (98801.4198)

Dias 4, 11 e 18

Bloco Unidos da Cachorra

A concentração acontece das16h às 20h, da Praia de Iracema. (3231.7283)

Bloco do Baqueta

A concentração acontece na Praia de Iracema. (98623.9491)

Dias 4, 11, 16 e 18

Bloco Doido é Tu

A concentração acontece das 17h às 22h na Rua Frei Marcelino, 1511, na Areninha do Rodolfo Teófilo. (98616.3235)

Dia 10

CarnAv

Com Avine Vinny, Pedro e Benício e É o Tchan. No Clube dos Calçadistas (Av. Mãe Rainha, Renato Parente, Sobral). Ingresso (1º lote): R$60 (inteira) e R$30 (meia) na arena e R$120 (inteira) e R$60 (meia) no camarote.

Dia 11

Bloquinho no Park

Com Luis Marcelo & Gabriel, Harmonia do Samba, Felipim e Fabinho Varela. A partir das 15h, no Parkville (Av. Washigton Soares, ao lado do Siara Hall). Ingresso: R$50. (98989.2369)

Dias 12 e 19

Bloco Monte Ellery

A concentração acontece a partir das 9h às 13h no Polo da Avenida Sargento Hermínio, Bairro Ellery. (98700.2303)

Dias 17 e 18

Bloco do Arroxo

Avine Vinny e É o Tchan fazem a festa do pré-carnaval de Maranguape. Ingresso (abadá): R$240 (inteira) e R$120 (meia). (98836.9798)

Dias 18 e 19

Pré-CarnavAU Lá Fora Pet Park

Espaço de interação entre pets e donos em ritmo de carnaval. Das 16h30 às 21h, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy). Grátis. (3089.0900)

De 25 a 28

Festival Jazz & Blues

O evento reunirá artistas locais, nacionais e internacionais que realizam shows, ensaios abertos, conversas, cortejo e teatro infantil. Às 21h, em na serra de Guaramiranga. Ingresso: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3262.7230)

Teatro

Dia 4

Trans-Ohno

Espetáculo investiga a travestilidade no teatro e na dança, levantando questões sobre o universo trans e a violência/marginalização da temática em questão. Dia 4, às 19h, no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Dias 4 e 5

Trupe do Humor

As esquetes são histórias engraçadas encenadas por astros do humor como Lailtinho, Ciro Santos e outros. Nos dias 4 (21h) e 5 (20h), no Teatro RioMar (R. Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos: R$ 80 e R$ 40 (meia). (4003.1212)

Dias 4, 5, 11, 12, 18 e 19

Turma do Chaves

Musical "A Turma do Chaves em um sonho de criança" conta a história de Chaves, um menino órfão atrapalhado. No Teatro Sesc Emiliano Queiroz (Av. Duque de Caxias, 1701, Centro), às 17h. Ingresso: R$ 10 e R$ 5 (meia). (3452-9066)

Dia 5

Bar baro

Espetáculo de dança da Paracuru Cia de Dança é uma investigação do aprisionamento do homem. Dia 5, às 17h, no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Dias 5, 12, 19 e 26

Entra na Roda

Grupo Comedores de Abacaxi exibe espetáculo infantil "Entra na Roda", contando a história de quatro velhos amigos. Aos domingos de fevereiro, 10h, no Teatro Carlos Câmara (R. Senador Pompeu, 454, Centro). Grátis. (3254.5542)

Dia 9

Milongas

Milongas foi apresentado pela 1ª vez em 2010. Com coreografia de Monique Andrade, o espetáculo de dança une o tango tradicional com o eletrônico e a dança de salão com a dança contemporânea. Às 20h, na Caixa Cultural (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 10 e R$ 5 (meia). (3453.2770)

URUBUS

Montagem do grupo Pavilhão da Magnolia a partir do texto "O Palácio dos Urubus", de Ricardo Meireles. São três cenas que o público pode escolher ver. Dia 9, às 19h, na Praça Almirante Saldanha, no Centro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

Cabanagem

Espetáculo do Corpo de Dança do Amazonas lança um olhar sobre a cabanagem, revolta onde negros, índios e mestiços insurgiram contra a elite. Às 20h, na Caixa Cultural (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 10 e R$ 5 (meia). (3453.2770)

Dia 10

Devoração

A Companhia da Arte Andanças encena a capacidade de reinvenção com espetáculo de Andréa Bardawil. Projeto contemplado com o Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2014. Dia 10, às 19h, no Teatro das Marias (R. Senador Almino, 233A, Praia de Iracema). Grátis. (3219-4939)

Dias 11 e 12

Sagração da Primavera

O espetáculo de dança retrata ritual no qual jovem dança até a morte. Às 20h (sábado, 11) e Às 19h (dia 12), na Caixa Cultural (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 10 e R$ 5 (meia). (3453.2770)

Exposição

Dia 2

El@s

Exposição "El@s", de Narayana Teles, traz 15 fotos com gays, bissexuais, travestis e transexuais presos na Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, em Aquiraz. Dia 2, às 12h30, no Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454, Centro). Durante programação de fevereiro do teatro, às quartas (16h), quintas (12h30 e 16h), sextas (16h e 18h30) e domingos (10h) Grátis. (3254.5542)

Dia 16

Arquivo nirez

Abertura da exposição com fotografias de Fortaleza antiga, discos de cera e de vinil, livros, revistas, equipamentos de imagem e som. São mais de 200 itens. As fotografias expostas retratam Fortaleza dos primeiros anos do século 20, presentes no museu de Miguel Ângelo de Azevedo, o Nirez, que também é homenageado do Carnaval de Fortaleza neste ano. Abertura às 19h, com presença de Nirez. De 17 de fevereiro a 16 de abril, na Caixa Cultural (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema), visitação de terça-feira a sábado, das 10h às 20h, domingo, das 12h às 19h. Grátis. (3453.2770).

Até Fevereiro

Coleção Airton Queiroz

Exposição reúne acervo do Chanceler Airton Queiroz, com obras de Monet, Renoir, Miró, Dalí, entre outros gênios da pintura. São 263 obras, entre telas, esculturas e instalações. Até 19 de fevereiro, de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19h, sábados, das 10h às 18h, e domingos, das 12h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319).

Até março

A Arte da Lembrança

A mostra "A Arte da Lembrança - A Saudade na Fotografia Brasileira" traz 123 imagens de 36 artistas. Até dia 26 de março, no MAC-CE, no Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81). De terça a sexta, das 9h às 19h; e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 21h. Grátis. (3488.8600).

Cinema

Dia 2

TOC - Transtornada Obsessiva compulsiva

De Teo Poppovic e Paulinho Caruso. Com Tatá Werneck. Kika K é uma atriz idolatrada por milhões de fãs. Mas por trás das aparências, está em crise com sua vida pessoal e profissional.

Clarisse ou alguma coisa sobre nós dois

De Petrus Cariry. Com Sabrina Greve. A árida pedreira e a floresta que ainda pulsa. Um pai doente revê a filha. Ressentimentos são postos à mesa.

Estrelas além do tempo

De Theodore Melfi. Com Taraju P. Henson. 1961. Em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputam a supremacia na corrida espacial ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana lida com uma profunda cisão racial.

A Qualquer Custo

De David Mackenzie. Com Jeff Bridges. Dois irmãos, um ex-presidiário e um pai divorciado com dois filhos, perderam a fazenda da família e decidem assaltar um banco.

Jackie

De Pablo Larraín. Com Natalie Portman. Jacqueline Kennedy, inesperadamente viúva, lida com o trauma nos quatro dias posteriores ao assassinato de seu marido, o então presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy.

O Chamado 3

De F. Javier Gutiérrez. Com Matilda Anna Ingrid Lutz. Julia fica preocupada quando seu namorado começa a explorar a lenda urbana sobre um vídeo misterioso que diz que quem assiste morre depois de sete dias.

Dia 9

Cinquenta Tons Mais Escuros

De James Foley. Com Dakota Johnson. Incomodada com os hábitos e atitudes de Christian Grey, Anastasia decide terminar o relacionamento e focar no desenvolvimento de sua carreira.

Lego Batman

De Chris McKay. Com Will Arnett. Batman descobre que acidentalmente adotou um garoto órfão, que se torna ninguém menos que Robin. A dupla deve combater o crime e prender o Coringa.

Redemoinho

De José Luiz Villamarim. Com Irandhir Santos. Dois amigos acabam se reencontrando após muito tempo separados e se reúnem para uma conversa regada a muita bebida, que desperta a oportunidade de reavaliar seus caminhos e de falar sobre suas lembranças.

Dia 16

A Cura

De Gore Verbinski. Com Dane Dehaan. Um ambicioso executivo é enviado para os Alpes Suíços para resgatar o CEO de sua companhia de um Centro de Cura, mas logo descobre que o local não é tão inócuo quanto parece.

Lion - Uma Jornada para Casa

De Garth Davis. Com Dev Patel. Quando tinha apenas cinco anos, o indiano Saroo se perdeu do irmão e foi adotado por uma família australiana. Aos 25 anos, ele decide buscar uma forma de reencontrar sua família biológica.

John Wick - Um Novo Dia para Matar

De Chad Stahelski. Com Keanu Reeves. John Wick é forçado a deixar a aposentadoria por causa de uma promessa antiga e viaja para Roma, com o objetivo de ajudar um amigo a derrubar uma organização internacional.

Aliados

De Robert Zemeckis. Com Brad Pitt. Em uma missão para eliminar um embaixador nazista, os espiões Max e Marianne se apaixonam perdidamente. Os problemas começam anos depois, com suspeitas sobre uma conexão entre Marianne e os alemães.

T2 Trainspotting

De Danny Boyle. Com Ewan McGregor. Sequência de "Trainspotting - Sem Limites" (1996), a trama apresenta os mesmos personagens e o mesmo elenco, 20 anos depois.

Dia 23

Moonlight - Sob a Luz do Luar

De Barry Jenkins. Com Mahershala Ali. Black trilha uma jornada de autoconhecimento enquanto tenta escapar do caminho fácil da criminalidade e do mundo das drogas de Miami.

Monster Trucks

De Chris Wedge. Com Rob Lowe. Procurando um jeito de sair de sua cidade e se dar bem fazendo o que gosta, Tripp constrói uma caminhonete gigante feita com peças de carros sucateados e uma estranha criatura busca no caminhão um esconderijo.

Internet - o Filme

De Filippo Cpauzzi. Com Rafinha Bastos. A trama mostra a irreverência e a espontaneidade dos conteúdos de humor audiovisual das redes sociais e da internet para o cinema. Em uma convenção de youtubers, os personagens entram em vários conflitos em busca da fama a qualquer preço.