Para dançar a noite toda

00:00 · 27.01.2017 por Diego Benevides - Repórter

OMULU desembarca em Fortaleza para edição da tradicional festa Arrastão=

O produtor carioca Ântônio Antmaper, mais conhecido por OMULU, traz pela primeira vez para a noite cearense o projeto Arrastão, conhecido no eixo Rio-São Paulo como um movimento de diversificação e valorização da musicalidade brasileira.

O Arrastão surgiu há cerca de três anos, fruto de um trabalho de pesquisa de OMULU de novas manifestações musicais da periferia. "Eu estava pesquisando novas sonoridades e vi uma galera fazendo músicas nas periferias, com uma batida mais eletrônica e experimentando ritmos como trap e outros estilos eletrônicos. Comecei a chamar essas pessoas para fazer coletâneas no selo e lançar releases prezando pela qualidade de mixagem para os DJs tocarem", conta.

A festa nasceu basicamente da necessidade de apresentar esses sons para um público maior, mostrando que é possível misturar funk com música eletrônica e arrocha com pagodão, por exemplo. A discotecagem repensa a música nacional a partir do que já se conhece em suas raízes, mas com uma nova forma de trabalhar ritmos e gêneros sem perder a essência originalmente brasileira.

"São ritmos brasileiros atualizados com novas batidas, em um sistema de produção mais contemporâneo. Isso possibilita que o público continue gostando de música brasileira, mantendo os ritmos vivos, no lugar de prestar atenção apenas ao que vem de fora", diz.

O Arrastão traz participação do projeto Ioia, em parceria com a esposa Glaucia Mayer, com afrolatinidades, além de Sydney Sousa, que produz música na hora. OMULU promete que a festa vai ter "bastante música para sarrar".

Parceria

OMULU é um parceiro criativo de Diplo, nome influente do cenário musical americano. Ano passado, OMULU foi o convidado do programa "Diplo &Friends", transmitido pela BBC UK. Foi a oportunidade perfeita para levar a batida nacional periférica para os ouvintes do exterior.

"O Diplo já conheço há um tempo, antes de ser famoso. Estamos sempre trocando informações, querendo saber o que está rolando no Brasil. Ele é muito interessado na nossa música. Eu fiz uma edição especial (do programa) só com músicas e DJs brasileiros, ou com DJs de fora que têm a sonoridade no Brasil".

Referência da bass music nacional, ano passado OMULU também lançou o single "Menina", em parceria MC Delano, e o remix de "Veja Só No Que Deu", de Wesley Safadão.

Mais informações

Festa Arrastão com OMULU

Sábado (28), no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingresso: R$40 (inteira), R$20 (meia) e R$30 (promocional). (3453.1421)