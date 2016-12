Para agitar na virada do ano

00:00 · 30.12.2016 por Sérgio Ripardo - Repórter

Ufa! Chegamos às últimas festas de 2016. Agora é aproveitar e se divertir bastante na saideira do ano e festejar a chegada de 2017. O Zoeira preparou um roteiro das principais festas de Réveillon de Fortaleza e arredores.

Mais uma vez, a vitrine da virada do ano na capital será o Aterro da Praia de Iracema, com previsão de reunir mais de 1 milhão de pessoas e 13 atrações, a partir das 17h30. Os bloqueios das ruas já começam às 17h, permanecendo até às 6h do dia 1º de janeiro.

A festa vai esquentar a partir das 21h, quando Simone e Simaria fazem um show de 1h e 10 minutos. Às 22h30 até 23h40, é a vez da dupla Jorge e Matheus incendiar os momentos finais de 2016, quando o humorista Falcão passa a comandar a contagem regressiva para o Ano Novo.

A queima de fogos está prevista para durar 17 minutos. Em seguida, Claudia Leitte entrará no palco para uma apresentação de 1h e 10 minutos. Às 2h10 até 3h20, O Rappa dá prosseguimento ao show.

Até o amanhecer, o público dançará muito ao som de Beto Barbosa (3h40 até 4h5), Forró Real (4h15 até 4h40), Ítalo e Renno (4h50 até 5h15), Waldonys (5h25 até 6h) e banda Acaiaca (6h10 até 6h30)

Quem chegar cedo no Aterro, na tarde do sábado, já encontra a música da banda Projeto Cuca (17h30 até 17h50), Patrulha (18h até 18h30), Solteirões do Forró (18h45 até 19h30) e Luiz Marcelo e Gabriel (19h45 até 20h30).

Clubes

Os principais clubes também oferecem uma programação especial para receber 2017, com grandes nomes da música nacional e que se destacaram nas rádios em 2016.

No Marina Park, a estrela da festa será Ivete Sangalo. A festa Marina White cobra R$ 1.000 por pessoa, incluindo consumo de bebidas e buffet. No Colosso Lake Lounge, a dupla Jorge & Mateus se apresenta para quem pagou até R$ 5.600 por mesa (8 lugares, R$ 700 por pessoa). Além de open bar (uísque, vodca, cerveja, refrigerante e água), cada mesa terá à disposição dois espumantes e buffet.

No Iate Clube, a cantora baiana Carla Cristina, que despontou na banda As Meninas, mostra seu último trabalho, o disco "Como Por Encanto". O DJ Daniel de Paula promete um set repleto de hits dos anos 1960, 1970 e 1980. Sócios pagam R$ 500 por lugar em mesa, enquanto não sócios desembolsam R$ 600.

Já o Réveillon do Náutico terá muita MPB, forró, samba, bolero, jovem guarda, rock e outros ritmos, com apresentação da banda Nova Cor e do grupo de Ciribáh Soares. A entrada custa R$ 760 (sócio) ou R$ 960 (não sócio).

No bairro Guararapes, o Réveillon das Cores, que será realizado no Full Time Buffet, terá como atrações musicais a cantora Lorena Nunes, Mavericks e Os Transacionais. A festa terá um cardápio vegano com 14 pratos.

Dragão do Mar

Na região do Centro Dragão do Mar, na Praia de Iracema, a boate Level vai ferver com 14 horas de festa, em três ambientes, rodadas de espumantes e sorteios.

O time de DJs escalado pela Level inclui Ph Archibald, Italo Bergman, Lourran Carneiro, Sergio Klisman, Fabio Balack, Edney Cunha, Thales Sales e Lucas Praciano.

Na área externa do clube, vão se apresentar a banda The Dillas, Solte O Som e Andrézinho. O after party será com os DJs Felipe Carvalho (Salvador), Lobinha, Mila Mian, entre outros.

Praia do Futuro

Na Praia do Futuro, as principais barracas também vão receber cearenses e turistas que querem começar 2017 com um banho de mar.

Na Guarderia, point dos praticantes de esportes como surfe, kite e windsurfe, o DJ DJ Barrocas vai tocar muito reggae e outros ritmos. O samba fica com a cargo da escola Camaleões do Vila. Haverá também show pirotécnico.

Na Crocobeach, a queima de fogos vai durar oito minutos. O palhaço Tutu vai divertir as crianças. Além do DJ Caio, tocam a Austin Band, Sertavip e Dona Zefa.

Litoral

No Porto das Dunas (Aquiraz), no Aquaville Resort, Lagosta Bronzeada, Márcia Freire e Aduílio Mendes animam os forrozeiros na virada. O lounge individual sai por R$ 120, enquanto mesa (4 lugares) varia de R$ 600 (gold) a R$ 1.200 (platinum).

Na Praia do Pacheco (Caucaia), no La Suite Praia Hotel, Taty Girl e Vicente Nery celebram o Réveillon, a partir das 21h, com entrada a R$ 250.

No Cumbuco, no Duro Beach Hotel, a cantora Joyce Malkomes e o DJ Marcio Motor comandam a festa, com entrada a R$ 300 (mulher) e R$ 400 (homem), incluindo jantar e bebidas.

Festas de Réveillon

Hora da virada

Réveillon de Fortaleza

17h30, Aterro da Praia de Iracema. Com Cláudia Leitte, Jorge & Mateus, O Rappa, Simone & Simaria e outros. Grátis. Queima de fogos durará 17 minutos

Réveillon Marina White

21h, Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400, Praia de Iracema). Com Ivete Sangalo, Márcia Fellipe e Banda Caribbean Kings. Entrada: R$ 1.000 (bebidas e buffet). (99237.0277)

Réveillon Colosso 2017

21h, Colosso Lake (R. Des. Agenor Studart, 300, Edson Queiroz). Com Jorge e Mateus e outros. Entrada: R$ 420 (lounge, open bar) a R$ 700 (mesa, por pessoa). (8160.0088)

Réveillon Pan'O Novo

21h, Golf Ville Resort (Av. Aruanã, Porto das Dunas, Aquiraz). Com Maiara & Maraísa, Henrique & Juliano e outros. Entrada: R$ 400 (lounge, open bar e soft food) a R$ 900 (mesa, por pessoa). (98773.7330)

Réveillon Premier do Iate

21h30. Iate Clube (Av. Da Abolição, 4813 , Mucuripe). Com Carla Cristina, DJ Daniel de Paula e Caribbean Kings. Entrada: R$ 500 (mesa, sócio, por pessoa) e R$ 600 (mesa, não sócio). (98108.2017)

Réveillon 2017 do Náutico

21h, Clube Náutico Atlético Cearense (Av. Abolição, 2727, Meireles). Com banda Nova Cor e o Grupo de Samba Ciribáh Soares. Entrada: R$ 760 (mesa, sócio, por pessoa) e R$ 960 (não-sócio). (3242.4310)

Réveillon do Bem 2017

22h, Guarderia (Av. Clóvis Arrais Maia, 4399, Praia do Futuro). Com escola de samba Camaleões do Vila e outros. Entrada: R$ 300 (open bar) (3110.7253)