Paixão e angústia na caserna

00:00 · 07.04.2017 por Sérgio Ripardo - Repórter

Thiago Cazado (de pé) e Renan Mendes vivem militares que se apaixonam em "Enquanto Todos Dormem", que estreia amanhã ( Foto: Marcus Valdetaro )

O palco principal do Theatro José de Alencar recebe, neste fim de semana, duas sessões de "Enquanto Todos Dormem", peça produzida no Distrito Federal sobre o romance entre dois soldados do Exército, que virou livro em 2016.

O Zoeira conversou com Thiago Cazado, que assina o texto, a direção e atua no papel do atirado e sedutor soldado Luiz, ao lado do ator Renan Mendes, que interpreta o tímido e encanado Pedro.

Qual a inspiração da peça?

Gosto muito de histórias que contam o amor entre dois caras. Até pelo fato de ser gay e gostar de expressar meu universo. A inspiração é muito natural, intuitiva. Por acaso, moro em Brasília perto do setor militar urbano. Toda manhã, da minha varanda, vejo soldados marchando. Dessa imagem me veio uma história. Já imaginou se acontece um amor entre dois rapazes num ambiente extremamente masculino, como seriam os conflitos? Algo interno entre eles me atiçou, aí fui amadurecendo a ideia e vi que rendia uma peça. Desloquei para um período distante, pré-Segunda Guerra Mundial, em 1938, onde o conflito ficaria mais interessante, acredito que naquela época você ser tomado por uma paixão por outro rapaz num ambiente militar, sem dúvidas, é um grande conflito, um grande problema. Hoje, o homossexual tem mais visibilidade, é um pouco mais fácil.

Cite uma cena que dá o que falar no espetáculo.

A gente esclarece que existe uma cena de nudez, a gente tem de informar para evitar imprevistos, evitar pessoas que de repente têm problemas com isso. É uma cena bonita, que ajuda a reforçar o sentimento de atração entre os personagens e de intimidade entre eles. Mas não é a cena que mais deu o que falar. A cena final é a que fica na memória das pessoas. Não posso falar porque vai estragar a surpresa. O espetáculo é cheia de cenas divertidas, emocionantes. As pessoas riem, acredito que muito por causa da identificação. Tem uma cena em que eles passeiam à noite por um matagal escuro. Um dos personagens é mais atirado que o outro, ele joga todo seu recurso de paquera em cima do outro rapaz. Eles estão olhando as estrelas e ali tem uma conversa muito gostosa. É o momento em que o público se envolve e se apaixona por eles, compra esse romance.

Como é a repercussão?

Tenho ficado muito agradecido, satisfeito, surpreso com a receptividade, que tem sido muito linda, carinhosa. Temos encontrado um público muito sensível, inteligente, interessado e respeitoso com o espetáculo. As pessoas têm saído do teatro muito emocionadas, se identificam, elas traçam paralelos com a vida delas, o espetáculo surte uma reflexão no público, que sai muito feliz, agradecido. Em nenhuma cidade a gente teve uma resposta negativa.

Que lição a peça enseja?

O espetáculo é muito psicológico. O personagem principal é o Pedro, o personagem do Renan. O espetáculo tem um foco na transformação desse personagem. Ele via o Luiz, que sou eu que faço, é mais questionador, corajoso. E o Pedro é o oposto disso, é um cara mais resignado com a realidade, mais tímido, mais adequado, não é tão ousado. E ele vê no Luiz uma admiração, que se transforma numa paixão. O Pedro não sabe como lidar com isso, muito mais naquele tempo. O espetáculo fala muito da importância de se viver o amor, de não deixar para amanhã e de ter coragem de assumir seus sentimentos, de que nós não devemos jogar fora uma coisa tão bonita, que é a coisa mais importante da vida.

Mais informações

Enquanto Todos Dormem

Sábado (8), às 19h30, e domingo (9), às 18h30, no Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso 525, Centro). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). (3101.2583)