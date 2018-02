Os farofeiros: férias frustradas

00:00 · 21.02.2018 por Roberta Souza - Repórter

A ideia de ir para uma casa de praia é de Lima (Mauricio Manfrini)

A maioria das pessoas já teve a experiência de um feriadão em que depositou muitas expectativas e acabou frustrando-se no processo. Seja pelos engarrafamentos quilométricos ou mesmo por uma surpresa nada agradável ao se deparar com o local escolhido para a folga. Os brasileiros, em geral, têm alguma história maluca de fim de semana prolongado para contar. E foi exatamente nisso que a nova comédia nacional "Os farofeiros", de Roberto Santucci, cuja estreia acontece no dia 8 de março, decidiu apostar.

Lima (Maurício Manfrini), Jussara (Cacau Protásio), Renata (Danielle Winits), Alexandre (Antônio Fragoso), Rocha (Charles Paraventi), Vanete (Elisa Pinheiro), Diguinho (Nilton Bicudo) e Elen (Aline Riscado) são os protagonistas dessa viagem familiar e, naturalmente, cheia de situações hilárias e problemas de convivência a serem resolvidos.

Apesar do trânsito infernal, do ataque de mosquitos, da disputa por espaço nas praias lotadas e, especialmente, da casa abandonada que alugam para passar o feriadão - sem saber, é claro -, eles insistem em curtir o passeio, o que só acaba acarretando em mais e mais confusões.

Cacau Protássio e Mauricio Manfrini durante o bate-papo em Fortaleza sobre o filme. Os dois se divertem juntos (Foto: Eduardo Queiroz)

Responsável pela criação do roteiro junto com Odete Damico, Paulo Cursino, um parceiro de longa data do diretor do filme, explica que a ideia de contar essa história surgiu a partir de uma cena de "Até que a sorte nos separe 2" (2013), uma das comédias que eles já fizeram juntos.

"Havia um momento em que a família do Leandro Hassun e da Camila Morgado se perdiam na estrada e viviam uma pequena situação de férias frustradas. E foi uma cena muito feliz no filme, porque as pessoas se identificavam muito. Aí pensamos em fazer algo em cima disso", conta o roteirista Paulo Cursino.

Para construir a história, eles apostaram em um feriado bem brasileiro, "daí pegamos aquela casa de praia que todo mundo já alugou um dia e não deu certo", completa Cursino. Só trabalhando o roteiro, ele levou um ano. "Enquanto eu não souber quem é o ator, não defino tantas piadas. Cada ator tem seu tempo, tem seu tipo de humor e a gente não tinha ideia exatamente de como seria até saber quem faria o papel", ressalta.

Personagens

Saber para quem se está escrevendo acaba trazendo trocas positivas. A personagem Jussara, por exemplo, num primeiro momento se chamava Simone e não era lá muito inteligente, mas quando os roteiristas souberam que Cacau Protásio seria a atriz, tudo mudou em cena.

"Ela tem outra presença. Decidimos colocá-la mandando no marido, porque ia ficar mais engraçado aproveitar essa característica dela. Em vez do ator se encaixar no roteiro, a gente joga com ele, porque a comédia é afinação, tem que respeitar o estilo, assim você sai ganhando", defende Cursino, citando experiências semelhantes desde "De pernas pro ar" (2010).

Essa flexibilidade no roteiro, inclusive no que diz respeito ao espaço para as improvisações, foi muito elogiada pelo elenco. "O contato com roteiro foi ótimo e o Paulo é uma pessoa que não é apegada, porque normalmente o roteirista tem ciúme do texto e não deixa a gente mudar nada. Ele, pelo contrário, depois da nossa primeira leitura, já fomos criando outras palavras, ações, e na mesma hora ele anotava as mudanças", observa Cacau.

Maurício Manfrini, que faz o marido de Jussara, também ficou satisfeito com o texto. "Trabalho muito com improviso, a Cacau é outra que improvisa bastante. O texto veio na medida certo, dando margem pra gente brincar. Isso valorizou muito o trabalho da gente e de todo o elenco", pontua o comediante. Seu personagem, o Lima, é o responsável pela escolha da casa abandonada e não esquenta com nada. "Pra ele tá tudo ótimo, de bem com a vida", descreve Manfrini.

Enquanto a esposa, ao mesmo tempo em que é animada, é também mal-humorada pra conviver em grupo. Jussara não tem muita paciência, mas vai precisar.

Bastidores

A interação entre os atores foi um ponto alto da produção da comédia. Apesar de poucos deles já terem contracenado em outros momentos, foi rápida a adaptação, o que trouxe vantagens para o filme e para eles mesmos.

"Eu já conhecia o Maurício, mas não sabia o quanto ele improvisava. Era muito difícil a gente errar a cena, mas quando repetíamos, em cada uma delas ele fazia algo diferente", lembra Cacau. Rir, portanto, era inevitável.

A parceria em "Os farofeiros" resultou em outra. "Nunca tinha trabalhado com a Cacau, mas a gente teve uma química super legal e outros projetos estão vindo. No filme do Paulinho Gogó, meu personagem na "Praça é Nossa", ela vai ser a Nega Juju, e isso foi uma coisa que surgiu por causa dos Farofeiros", comemora Manfrini.

Politicamente correto

Ambos com larga experiência como comediantes, analisam com cuidado o momento nacional para se fazer piada. "Temos o desafio do politicamente correto. Tem que ter muito cuidado com o que vai falar, com o que vai pensar, porque as pessoas se sentem muito ofendidas", diz Cacau.

"Eu sou negra, eu sou gorda e tem coisas que quando eu tô fazendo cena, as pessoas falando comigo não me abalam. Sei que eles estão brincando, mas ao mesmo tempo acho que essa brincadeira faz com que o outro dê uma refletida", pensa.

"Se você revida, a pessoa que está te assistindo para uma hora e pensa. Eu acho que é nessa hora que você chama a atenção do outro. No filme não teve nada disso, só a última cena, que teve até umas coisas cortadas", expõe Cacau Protásio.

Já Manfrini admite ter um cuidado grande de não atingir ninguém. "Meu intuito de fazer humor é fazer a pessoa rir. Os personagens que eu conto a história não existem, são fictícios, mas se eu direcionar a piada a alguém, é muita responsabilidade", reflete.

Cientes dessa responsabilidade, os atores já adiantam outros projetos, além do filme de Paulinho Gogó previsto para o fim do ano. Cacau gravou nova temporada de "Mister Brau" que entra no ar em abril. E se prepara para gravar "Vai que cola".

Uma possível parceria com Jojo Todynho, que teria se inspirado em um personagem seu, foi negada pela atriz. Já Manfrini vai gravar a série "A Vila", com Paulo Gustavo, no qual viverá um jogador de futebol aposentado. Pelo visto, ainda vem muita farofa por aí.