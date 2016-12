Os anos 1980 estão de volta

00:00 · 29.12.2016

Evandro Mesquita está no documentário exibido no canal

A partir de 8 janeiro, o canal Viva resgata grandes momentos dos anos 1980 com a estreia da série "Os Anos 80 Estão de Volta".

Em 11 episódios, a atração reúne destaques marcantes da década, em cenários que vão desde a televisão e o teatro até a música e a moda do país.

Com direção geral de Darcy Bürger, e direção e roteiro de Guilherme Bryan, o especial foi gravado em 2015.

Entre os assuntos abordados ao longo dos episódios, fenômenos culturais e de comportamento dos anos 1980: o primeiro Rock in Rio; o surgimento de bandas como Legião Urbana, Titãs e Paralamas do Sucesso, que deram uma cara nacional ao rock; o movimento pelas Diretas Já; a criação do grupo teatral "Asdrúbal trouxe o Trombone", que revelou uma geração de talentos; o aparecimento do punk no Brasil; o estouro das músicas para crianças e adolescentes e do gênero "soul à brasileira"; a relevância de Abelardo Barbosa e sua "Discoteca do Chacrinha" e dos videoclipes lançados no "Fantástico"; e a consagração de séries clássicas da televisão como "TV Pirata" e "Armação Ilimitada".