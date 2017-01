Zilu Camargo, ex-esposa de Zezé, passa mal e bate o carro em SP

16:03 · 06.01.2017

Agentes da PM informaram ao EGO que a empresária passou mal, perdeu a direção e bateu seu carro em outro veículo que estava estacionado nas proximidades ( Foto: Divulgação )

A ex-esposa do cantor sertanejo Zezé de Camargo, Zilu Camargo, se envolveu em um acidente de carro na manhã desta sexta-feira (6), nos arredores do Alphaville Tênis Clube, em Barueri, na Grande São Paulo. Com informações do EGO.

Agentes da Polícia Militar (PM) informaram ao site que a empresária passou mal, perdeu a direção e bateu sua BMW branca, que foi rebocada posteriormente pela seguradora, em outro veículo que estava estacionado nas proximidades, um Chevrolet Agile.

Zilu estava em jejum e a caminho de fazer exames de rotina, o que pode ter ocasionado o mau súbito. Ela foi levada ao hospital e, no momento, está num quarto em observação. Igor Camargo, seu filho, fez questão de tranquilizar os fãs: "Não teve nada sério, ela está bem.".

Nota divulgada pela assessoria da empresária esclarece o incidente: "A empresária Zilu Camargo teve um mal súbito hoje quando estava indo fazer exames de rotina. Ela desmaiou e colidiu com outro carro. Foi socorrida e conduzida para o hospital Albert Einstein em Alphaville onde realizou vários exames. No momento está num quarto em observação."