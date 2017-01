Zezé Di Camargo admite que traiu Zilu e contratou detetive para investigar atual namorada

19:32 · 21.01.2017

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Em entrevista publicada na revista Veja dessa semana, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo deu declarações polêmicas sobre a ex-mulher Zilu e a atual namorada Graciele Lacerda.

"Antigamente, quando me perguntavam isso (se traiu ou não Zilu), eu dizia: 'Se eu traí, não vou lhe contar. Se falar que não traí, você não vai acreditar'. Mas, sim, tive outros relacionamentos. Quando 'É o Amor' entrou no topo das paradas, todas as mulheres com quem sonhei passaram a dar bola pra mim. E, é claro, saí com algumas delas. Agora, esse tipo de revelação só confirma a força da Zilu. Porque, apesar de ter tido esses relacionametnos, eu nunca saí de casa. E não saí porque eu sabia que ela é uma grande mulher", confessou.

Apesar de elogiar a força de Zilu, Zezé acredita que ela se vitimiza com o fim do relacionamento. "Faziam dois anos que eu não tinha mais nenhum relacionamento íntimo com Zilu. Um dia, em São José do Rio Preto, ela apareceu ao lado de um suposto namorado numa capa de jornal. (...) Então, numa entrevista, uma repórter perguntou se eu não sentia ciúme da minha mulher. Não aguentei e anunciei a separação. O anúncio foi seguido de notícias falsas e tentativas de me transformar em vilão. (...) No fim das contas, eu a livrei de uma fria: o cara com quem a Zilu terminou o noivado para ficar comigo hoje em dia vende coxinha em Goiânia", diz.

Sobre a atual namorada, a modelo Graciele Lacerda, o cantor admitiu que contratou um detetive para investigar a vida da mulher por quem tinha se apaixonado.