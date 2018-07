Xuxa Meneghel elogia coreografia apresentada por grupo do CE em festival de dança em Indaiatuba (SP)

08:45 · 11.07.2018 / atualizado às 08:54

Parte do grupo de meninas que dançou em Indaiatuba ao lado da professora Aline Vasconcelos ( Foto: Reprodução/Instagram )

Xuxa Meneghel postou em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira (10), uma série de vídeos que mostra um grupo de 26 meninas, entre 8 e 12 anos, dançando a coreografia "Só para baixinhos", com um mix de músicas da artista. A apresentação aconteceu em Indaiatuba (SP), no Festival de Dança Passo de Arte. As meninas são alunas da Academia Vera Passos, localizada em Fortaleza. Já a coreografia foi desenvolvida pela coréografa Aline Vasconcelos, de apenas 21 anos.

Em seu post na rede social, Xuxa elogiou o grupo. "Essa galerinha me emocionou muito. Espero poder conhecê-los pessoalmente um dia, mas desde já quero que vocês saibam que eu amei. Obrigada professora Aline Vasconcelos".

O grupo tirou 1º lugar em uma das categorias da competição.

Aline Vasconcelos também celebrou o elogio de Xuxa em seu perfil no Instagram. "Tudo é reflexo do esforço desse time. Marte é o limite para esse team VP", escreveu no Stories.

Show de Bieber

Ano passado, Rafaela Gurgel, também aluna da Academia Vera Passos, foi selecionada para dançar com Justin Bieber em seu show em São Paulo.