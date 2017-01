Xand, do Aviões do Forró, revela que também já pensou em carreira solo

14:42 · 04.01.2017

Xand está cuidando da imagem e já perdeu 20 kilos ( Nara Fassi/Divulgação Aviões do Forró )

Xand, do Aviões do Forró, se prepara para um novo capítulo em sua carreira com a saída de Solange Almeida do grupo forrozeiro. Ao comandar sozinho a banda, o cantor dará uma pegada ainda mais agitada para os shows e pretende trabalhar sua imagem para ganhar destaque como principal nome do Aviões.

Em conversa com o site EGO, ele falou como está lidando com a saída de sua parceira artística de 14 anos e revelou que, apesar dos boatos de desentendimento entre os dois, eles não brigam há pelo menos cinco anos. Xand disse que entende bem os motivos de Solange buscar uma carreira solo e confidenciou que ele também já teve vontade.

"Acho que todo cantor tem essa vontade de seguir algo solo, né? Eu não vou mentir que até tenho também, já pensei nisso, mas acho que eu não estou preparado no momento para ter uma carreira solo", disse o cantor, que apesar do desejo de novos rumos, afirma que o Aviões do Forró não vai acabar nunca: "O Aviões só acaba quando eu estiver morto e olhe lá (risos)."

A notícia da saída de Solange, segundo Xand, chegou para ele há pouco mais de seis meses. O cantor nega que os dois tenham se desentendido com a decisão da artista. "Eu sempre a apoiei. E, no decorrer de 2016, acho que ela foi criando gosto pelo projeto de seu novo DVD solo, cantando algo diferente do forró, e decidiu não participar mais do Aviões. Ela quer uma linguagem musical só dela, e eu entendo. Quem é fã de verdade está torcendo para os dois. Tem gente que só quer botar lenha na fogueira, mas a gente não dá ouvidos. A amizade continua, um torcendo pelo o outro. Temos planos de fazer shows juntos no futuro e somos amigos pessoais, inclusive sou padrinho do filho dela. E isso vai continuar pra sempre", garantiu o artista.