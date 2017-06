Whindersson Nunes divulga promoção para levar fã aos Estados Unidos

O youtuber Whindersson Nunes irá levar um fã para assistir a um dos shows que fará nos Estados Unidos durante o mês de julho. Depois de conseguir, nesta semana, chegar ao número de 20 milhões de inscritos em seu canal no Youtube, o humorista divulgou a promoção para comemorar a marca.



As apresentações nos Estados Unidos ocorrerão nos dias 13, 14 e 15 de julho, em Boston, Orlando e Miami, respectivamente.

Em vídeo publicado no sábado, Whindersson Nunes explicou o que os fãs devem fazer para participar da promoção.





Recentemente, Whindersson e o comediante Tirullipa lançaram uma paródia dodo cantor porto-riquenho Luis Fonsí. Com cerca de 24 horas no ar, o clipe já bateu 2 milhões de visualizações. No trabalho dos dois artistas nordestinos, Despacito vira ‘Só os Cambito’, que faz referência aos homens que, na academia, dão preferência à malhação dos membros superiores e peitoral, deixando de lado os membros inferiores. ‘Em cima é bombado, mas embaixo é só os cambito’, diz o refrão da paródia.