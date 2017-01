Whindersson Nunes comemora aniversário em parque aquático, no Ceará

12:07 · 09.01.2017

Whindersson Nunes no Beach Park ( João Melo/Divulgação )

Whindersson Nunes, o youtuber com a maior quantidade de seguidores do Brasil, completou 22 anos, nessa quinta-feira (5/1), e, para comemorar, aproveitou a passagem no final de semana pelo Ceará para conferir as atrações do parque aquático do Beach Park, em Aquiraz. O comediante piauiense que possui mais de 15 milhões de inscritos no YouTube, se divertiu com os amigos e sua namorada, Luísa Sonza, e se aventurou entre as principais atrações radicais do parque, como o extenso funil do Vaikuntudo e o half de inclinação de quase 90° do Kalafrio.