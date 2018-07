Whindersson Nunes ajuda professora a conseguir prótese de braço de R$ 14 mil

16:19 · 16.07.2018 por Estadão Conteúdo

Katia havia perdido o braço em um acidente de moto ( Foto: Reprodução/Instagram )

Whindersson Nunes contou em seu Instagram que, há alguns dias, recebeu em seu camarim após um show em Teresina uma mulher pedindo ajuda. A mulher era Katia Cilene, uma professora que perdeu o braço esquerdo após sofrer um acidente de moto.

"Estava fazendo um show em Teresina (PI) e aí chegaram dizendo: 'Tem uma mulher ali fora que quer muito falar contigo, acho que tu deve falar com ela'. Aí ela entrou e era uma mulher sem braço. Ela me falou que sofreu um acidente de moto, caiu no chão e passou um ônibus na hora e arrancou o braço dela. Ela disse: 'Whindersson, eu preciso de um braço'", contou o humorista em seu Stories.

"Aí eu perguntei a ela: 'Quanto é que é esse braço?', e ela falou que custava R$ 14 mil. Aí eu fui pesquisar quem fazia um braço e achei a ortopedia Gonzalez. Eles foram uns anjos e disseram que se eu levasse a Katia lá, eles faziam na hora. Foi super rápido, ela chegou num dia, tirou o molde e no outro já entregou a prótese para ela", contou.