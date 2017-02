Wesley Safadão viaja para turnê na Europa e comemora no Instagram

19:15 · 05.02.2017 / atualizado às 19:55

Wesley Safadão e Thyane Dantas ( Foto: Reprodução/Instagram )

O cantor Wesley Safadão se prepara para dar início à turnê europeia que deve passar por Lisboa, Amsterdã, Zurique e Londres entre os dias 9 e 12 de fevereiro.

Para comemorar a empreitada, o cantor publicou uma foto no Instagram ao lado da esposa, Thyane Dantas. "Que Deus nos abençoe na nossa primeira turnê na Europa! Da serrinha para o mundo! Aí vou eu", disse ele na legenda.

Safadão não para de colher os frutos do sucesso que faz dentro e fora do Brasil. Recentemente, o astro divulgou uma parceria com MC Kevinho. Originalmente em funk, a música "Olha a Explosão" ganhou uma versão em ritmo de forró.