Wesley Safadão é o artista mais ouvido do Nordeste no Deezer

09:41 · 18.12.2017

A Deezer, plataforma global de streaming, divulga o ranking dos artistas mais ouvidos em 2017 na região Nordeste. O cantor Wesley Safadão domina o pódio em primeiro lugar. Nascido em Fortaleza, capital do Ceará, ele possui mais de 725 mil fãs na Deezer e sua música mais ouvida na plataforma é “Ar Condicionado no 15 (Ao Vivo)”, faixa que está entre as top 5 mais executadas na Deezer há nove semanas.

O segundo lugar é da cantora Marília Mendonça, de apenas 22 anos, seguida pelos sertanejos Jorge & Matheus. Entre os Top 10 artistas mais ouvidos no Nordeste ao longo de 2017 as nove primeiras posições são de cantores e cantoras nacionais. É o caso da dupla Simone & Simaria, que está na 8ª posição, e da banda de forró eletrônico “Aviões do Forró”, que vem logo atrás, garantindo o 9º lugar.

O cantor Ed Sheeran fura o bloqueio nacional e emplaca a 10º posição no Nordeste. O cantor fechou o ano com o primeiríssimo lugar como artista mais ouvido no ranking Top 30 global. Outros artistas internacionais como a banda de pop rock Coldplay (11º) e a cantora pop Rihanna (20º) também estão na lista de mais tocados do ano.

A cantora Anitta, que se destacou internacionalmente ao longo de 2017 com as músicas “Downtown” e “Paradinha”, ficou com o 12º lugar no ranking. Outro destaque desse ano foi o DJ Alok, que entra no Top 30 ocupando a 25ª posição.