'Vingadores: Guerra Infinita' supera recorde de bilheteria no fim de semana de estreia

16:29 · 29.04.2018 / atualizado às 16:35 por FolhaPress

O elenco heroico inclui o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), o Thor (Chris Hemsworth), o Capitão América (Chris Evans), a Viúva Negra (Scarlett Johansson), dentre outros. Foto: Divulgação

Os "Vingadores" se reuniram com toda força também nas bilheterias deste fim de semana. O filme "Vingadores: Guerra Infinita" conquistou a América do Norte, faturando US$ 250 milhões (cerca de R$ 865 milhões) em 4.474 salas de cinema logo no fim de semana de estreia, quebrando recordes.

Embora os números ainda possam mudar antes da contagem oficial na segunda-feira (30), essa parcial já supera "Star Wars: O Despertar da Força" como maior fim de semana de estreia de todos os tempos nos EUA. "Star Wars" abocanhou US$ 248 milhões (cerca de R$ 858 milhões) em bilheteria em 2015.

O filme de super-heróis, que teve orçamento entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões, arrecadou globalmente US$ 630 milhões (em torno de R$ 2 bilhões) neste fim de semana, tornando-se a maior estreia global de todos os tempos -mesmo sem exibições na China ainda.

Joe e Anthony Russo são os diretores do filme, baseado num roteiro de Christopher Markus e Stephen McFeely. "Guerra Infinita" se passa dois anos após os eventos de "Capitão América: Guerra Civil" (2016) com os Vingadores se unindo aos Guardiões da Galáxia para impedir o maligno Thanos (Josh Brolin) de dominar o sistema intergaláctico.

O elenco heroico inclui o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), o Thor (Chris Hemsworth), o Capitão América (Chris Evans), a Viúva Negra (Scarlett Johansson), o Pantera Negra (Chadwick Boseman), o Senhor das Estrelas (Chris Pratt), o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) e o Hulk (Mark Ruffalo).

Sem outras estreias no mesmo fim de semana de "Guerra Inifita", "Um Lugar Silencioso", da Paramount Pictures, garantiu o segundo lugar em bilheteria com US$ 10,6 milhões (cerca de R$ 36 milhões) em 3.565 salas. Graças ao sucesso inesperado, o suspense, dirigido por John Krasinski e co-estrelado por Krasinski e Emily Blunt, terá uma sequência, garantiu o diretor executivo da Paramount, Jim Gianopulos.

Em seu 11º fim de semana em cartaz, "Pantera Negra", outro longa da Marvel, arrecadou US$ 4,6 milhões (cerca de R$ 16 milhões). Globalmente, "Pantera Negra" rendeu US$ 1,3 bilhão (em torno de R$ 4,5 bilhões). Com a estreia massiva da "Guerra Infinita", os 19 títulos da Marvel arrecadaram, juntos, US$ 15 bilhões (cerca de R$ 52 bilhões) em todo o mundo.

"Guerra Infinita" acendeu uma faísca nas bilheterias. Antes deste fim de semana, a bilheteria estava 2,8% abaixo da média anual. Após este fim de semana, a bilheteria de 2018 subiu 3,2% em comparação com 2017, de acordo com a ComScore.

"Vingadores: Guerra Infinita" demonstrou mais um poder dos super-heróis da Marvel", disse Paul Dergarabedian, analista da ComScore. "A capacidade de reverter um ano de bilheteria com um único golpe e literalmente mudar as fortunas de bilheteria de Hollywood quase da noite para o dia."