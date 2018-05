'Vingadores: Guerra Infinita' fatura US$ 1 bilhão em tempo recorde

18:50 · 06.05.2018 por FolhaPress

"Vingadores: Guerra Infinita" faturou US$ 1,16 bilhão (cerca de R$ 3,9 bilhões) mundialmente em 11 dias. ( Foto: divulgação )

O filme "Vingadores: Guerra Infinita" faturou US$ 1,16 bilhão (cerca de R$ 3,9 bilhões) mundialmente em 11 dias e bateu o recorde estabelecido por "Star Wars: O Despertar da Força" em 2015, quando o longa levou 12 dias para alcançar a marca de US$ 1 bilhão.

Inspirado nos quadrinhos da Marvel, "Guerra Infinita" dá sequência aos filmes de 2012 e 2015 com o grupo de super-heróis. Na trama, personagens como o Homem de Ferro, o Pantera Negra e os Guardiões da Galáxia se reúnem para enfrentar Thanos, vilão que quer controlar o universo.

Pelo segundo fim de semana consecutivo, o filme ficou no topo das bilheterias americanas, com US$ 112,4 milhões, quase US$ 100 milhões a mais que o segundo colocado, "Overboard". A comédia, um remake de "Um Salto Para a Felicidade" (1987), faturou US$ 14,75 milhões em seu fim de semana de estreia.

Na sequência vieram "Um Lugar Silencioso" (US$ 7,6 milhões), "Sexy por Acidente" (US$ 4,9 milhões) e "Rampage: Destruição Total" (US$ 4,6 milhões).

Em sexto lugar no ranking das bilheterias americanas aparece outro lançamento: "Tully", com Charlize Theron. A mistura de comédia e drama embolsou US$ 3,18 milhões.

Também em fim de semana de estreia, o suspense "Bad Samaritan" arrecadou US$ 1,76 milhões e ficou atrás de "Pantera Negra", com US$ 3,1 milhões, que recentemente superou "Os Vingadores" e se tornou a quinta maior bilheteria de todos os tempos nos Estados Unidos.

Faturamento de filmes

"Vingadores: Guerra Infinita" - US$ 112,4 milhões

"Overboard" - US$ 14,75 milhões

"Um Lugar Silencioso" - US$ 7,6 milhões

"Sexy por Acidente" - US$ 4,9 milhões

"Rampage: Destruição Total" - US$ 4,6 milhões

"Tully" - US$ 3,18 milhões

"Pantera Negra" - US$ 3,1 milhões

"Bad Samaritan" - US$ 1,76 milhões