'Vingadores: Guerra Infinita' arrecada mais de US$ 178,5 milhões em três dias

21:34 · 28.04.2018 por Folhapress

O filme é uma das apostas da Marvel para este ano e reúne mais de 20 heróis ( Foto: divulgação / Disney )

O longa "Vingadores: Guerra Infinita" já arrecadou US$ 178,5 milhões (em torno de R$ 619 milhões) desde a estreia, na quinta (26), em todo o mundo, segundo a Variety. A expectativa é de que arrecade mais de US$ 240 milhões (cerca de R$ 832 milhões) até o fim de domingo na América do Norte.

Caso a previsão se confirme, o filme da Marvel ganhará o título de segunda maior bilheteria doméstica em um fim de semana de estreia, atrás apenas de "Star Wars: O Despertar da Força", que alcançou US$ 248 milhões (cerca de R$ 860 milhões).

Hoje, o segundo lugar é de "Star Wars: O Último Jedi", com US$ 220 milhões (em torno de R$ 763 milhões).

"Vingadores: Guerra Infinita" também deve se tornar o sexto filme da história a superar a marca de US$ 200 milhões em bilheteria doméstica durante o fim de semana de estreia, junto dos dois filmes da saga Star Wars, de "Jurassic World", "Os Vingadores" e "Pantera Negra".

Inspirado nos quadrinhos da Marvel, o longa dá sequência aos filmes com o grupo de super-heróis de 2012 e 2015. Na trama, personagens como Homem de Ferro, Pantera Negra e os Guardiões da Galáxia se reúnem para enfrentar Thanos, vilão que quer controlar o universo.